Verekedett a kijárási korlátozás alatt, most negyedmilliót fizethet az esztergomi férfi

Kijárási korlátozás alatt verte meg a rászóló utcabelijét egy esztergomi férfi, aki most alaposan átgondolhatja tettét, ugyanis nem kevesebb, mint negyedmillió forintra büntették meg.

Vélhetően ezután kétszer is meggondolja, mit is tesz az az esztergomi férfi, aki drágaán megfizetett egy verekedésért. A férfi ugyanis alaposan bepiálva és óbégatva vonult végig még áprilisban az utcán, méghozzá a kijárási korlátozások kellős közepén. Az egyik ottlakó rá is szólt, hogy hagyja abba a hangoskodást, és ha már kijárási korlátozás van, menjen szépen haza.

Ez persze az óbégató részegnek csak olaj volt a tűzre, és a vita közben leütötte a rászóló férfit, amit azonban rögtön kiszúrt három másik szomszéd, és a sértett segítségére siettek. Így az agresszor már őket sem kímélte, és lökdösődni kezdett velük is, mire rendőrt hívtak.