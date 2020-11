Vécében halt meg a koronás beteg egy olasz kórházban

Holttest a mosdóban, saját vizeletükben fetrengő betegek – ez fogadja az embereket egy nápolyi kórházba lépve egy szerdán napvilágra került felvétel tanúsága szerint. Olaszországban már több mint egymillió koronavírus-fertőzöttet re­gisztráltak, az ország déli részét az első hullámmal ellentétben most különösen sújtja a járvány. A dél-olaszországi Campania tartományban a növekvő esetszámok ellenére csak enyhe korlátozások vannak érvényben, pedig a kórházakban egyre ke­zelhetetlenebb a helyzet.







A Cardelli kórházba már képtelenség bejutni © Getty Images

A Bors is beszámolt róla, hogy a nápolyi Cotugno kórházban nem maradt szabad kórterem, ezért az orvosok és ápolók kénytelen az intézmény előtt autójukban várakozó koronavírusos betegeket a járművükben ellátni oxigénmaszkokkal. Most egy másik nápolyi klinikáról került elő sokkoló felvétel, amelyet az egyik fertőzött beteg rögzített. A videó tanúsága szerint a Cardarelli kórházban embertelen állapotok uralkodnak: a mosdóban egy férfi holtteste hever, a sürgősségi osztály betegekkel teli várójában pedig egy hordágyon a saját vizeletében fekszik egy nő mozdulatlanul.







A nápolyi kórház folyosóján áldatlanok az állapotok © Facebook

Ez a férfi itt halott. A Cardarelli kórház sürgősségi osztályán járunk – mondja a felvétel készítője a videóban. – Ez a nő itt a saját vizeletében és székletében fekszik, azt sem tudjuk, él-e vagy már meghalt. Arról a másik asszonyról sem tudunk semmit.

A felvétel futótűzként terjed Olaszországban, s a kórház közleményben megerősítette, hogy valóban találtak a sürgősségi osztály mellékhelyiségében egy férfi holttestet, aki „valószínűleg COVID-fertőzött volt”. A videó hatalmas felháborodást keltett, az olasz külügyminiszter, Luigi Di Maio szerint kezd kicsúszni a kezükből az irányítás.







Az olasz orvosok már az utcán dolgoznak. Ebben az országban az elmúlt 19 napban közel 500 ezer új fertőzötett regisztráltak © Reuters

A helyzet kontrollálhatatlanná vált Nápolyban és Campania tartomány több városában. A kormánynak közbe kell avatkoznia, mert kifutunk az időből – mondta csütörtökön a politikus. A videó készítője, Rosario Lamonica elmondása szerint azért tette közzé a felvételt, hogy az emberek lássák, milyen állapotok uralkodnak a dél-olaszországi kórházakban. – Amikor segítséget kértem, rám se hederítettek. Akadt, aki rám szólt, hogy törődjek a saját dolgommal – mondta az olasz ANSA hírügynökségnek a harmincéves férfi, aki maga is koronavírusban szenved. Olaszországban a fertőzöttek száma átlépte az egymilliót, ennek felét az utóbbi 19 napban regisztrálták. Az országban közel 44 ezren hunytak el koronavírus következtében, ezzel világviszonylatban Olaszország a hatodik helyen áll az Egyesült Államok, Brazília, India, Mexikó és az Egyesült Királyság után.

Bukták a svédek

Nem jött be a svédek nyájimmunitás-stratégiája. Anders Tegnell svéd járványügyi főszakértő májusban úgy vélekedett, hogy a második hullámban Svédországban már olyan szinten lesz az immunitás, hogy ősszel alacsony esetszámokra számíthatnak. Ezzel szemben a Financial Times elemzése szerint Svédor­szágban gyorsabb ütemben telnek meg a kórházi ágyak koronavírus-fertőzöttekkel, mint az Európai Unió bármely másik or­szágában. A karanténba vonult miniszterelnök most megkezdte a korlátozások bevezetését.

Ausztria bezárkózik

Ausztriában – ahol a fertőzöttek száma lényegesen magasabb, mint Magyarországon – bezárnak az iskolák, a kisebb üzletek nyitva maradhatnak, de a bevásárlóközpontoknak le kell húzniuk a rolót a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében – jelentette péntek délelőtt az oe24.at osztrák hírportál, melynek értesülése szerint csak az óvodák maradhatnak nyitva és esetleg az általános iskolák alsó tagozata. A hírportál úgy tudja, az intézkedéseket szombat délután jelenti be Sebastian Kurz kancellár.

Fekete nap

A csütörtök reggeli jelentések szerint 24 óra alatt 11 617-en hunytak el koronavírus következtében világszerte, amire eddig még nem volt példa a járvány során. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint a napi új fertőzöttek száma is rekordot döntött több mint 666 ezer esetszámmal. A világon eddig közel 53 millióan fertőződtek meg a vírussal, és 1,3 millióan hunytak el.

Kórház előtt szült

Az ukrajnai Cserkaszi városában egy kórház bezárt ajtaja előtt kellett megszülnie gyermekét egy koronavírussal fertőzött asszonynak. A Karpatinfo.net értesülései szerint az asszonyt férje vitte abba a kórházba, ahol COVID-fertőzött betegeket is fogadnak, az osztály azonban éjszaka zárva volt. A férfi kihívta felesége kezelőorvosát, aki akkor ért oda, amikor a kismama férje leterített kabátján, a földön vajúdott, így az orvos az utcán vezette le a szülést.