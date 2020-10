Újabb koronavírus-tünetet fedeztek fel: hónapokig kínozza a betegeket

Sorra fedezik fel a kutatók azokat a koronavírusra utaló jeleket, amelyek erős gyanút adhatnak a betegség jelenlétére, biztosra azonban csak a teszttel mehetünk .

A koronavírus alaptünetei közé eddig a láz, a köhögés, a légszomj, az izomfájdalom, és a fáradékonyság tartoztak, ám a betegek nagyrésze ízlelésük és szaglásuk elvestéséről is beszámoltak .

Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia kutatói most egy újabb tünetet fedeztek fel, ami a betegség után is hónapokig kínozhatja a betegeket .







© Pexels

A Covid-lábujj névre keresztelt jelenség során elszíneződik, feldagad és begyullad a lábujj, csakúgy, mintha súlyos fagyást szenvedett volna el.

Kutatások szerint az akár hónapokig is tartó gyulladás kórházi kezelést is követelhet.

– Azt már eddig is lehetett tudni, hogy a koronavírus a belső szervek működésére is hatással van, azonban a bőrre gyakorolt hatására csak most derült fény. A probléma felvetette a kérdést, hogy a bőr mellett vajon okoz-e máshol is gyulladást az elváltozás – erre egyelőre nem tudjuk a választ. Az azonban bizonyos, hogy a bőr mintegy tükörként funkcionál: a testen belül máshol is gyulladásra utalhat – részletezte a kutatásban résztvevő professzor, dr. Esther Freeman.

(via)