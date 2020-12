Tündérszépek - Rajongói levél írójában találta meg a szerelmet a győztes Lili

Bár csak viccből jelentkezett tavaly a Tündérszépek 2020 szépségversenyre a nagykanizsai gimnazista, ma már élete egyik legjobb döntésének tartja. Tótpeti Lili a luxusautó egyéves használatán kívül más dolgokat is nyert, olyanokat, melyek pénzben nem mérhetők. Rengeteg élménnyel lett gazdagabb, számtalan felkérést kapott, és a szerelem is rátalált.







„Minden lánynak ajánlom ezt a kihívást, mert rengeteg élményben lesz részük” © Saját

Tótpeti Lili mindig szeretett volna bepillantást nyerni a modellvilágba, ezért hagyta magát rábeszélni, hogy jelentkezzen a Tündérszépek 2020 szépségversenyre. De ahogy fordulóról fordulóra továbbjutott, erősödött benne az érzés, hogy szeretné megnyerni. Szerinte azért is tudott nyerni, mert bár mindent megtett a győzelemért, nem görcsölt rá.

Tudtam magamat adni folyamatosan, és nem volt bennem görcs, hogy mindenáron nekem kell nyerni – kezdte a tavalyi Tündérszépek szépségkirálynője, miközben éppen a nyereményautójával suhant. – Minden lánynak ajánlom ezt a kihívást, mert rengeteg élményben lesz részük, sokat tanulnak majd magukról is, a nyereményekről már nem is beszélve. Akik jelentkeznek, legyenek természetesek, már a beküldött fotókon is. Ez egy játék, amivel sokat lehet nyerni. Az én életemben csak jó dolgok történtek a verseny óta!

Lilit elárasztották szerelmes levelekkel, miután megkoronázták, és maga sem gondolta, de így talált rá a szerelem.

Azt mondtam tavaly egy interjúban, hogy vicces fiút keresek, és ta-dam, így is lett. Az egyik levél írójában megtaláltam azt a fiút, akit kerestem, azóta is boldog párkapcsolatban élünk.

