Tündérszépek 2021 – Az érettségiig félreteszi a modellkarriert Tápai Dóra

A gyönyörű 17 éves gimnazistát, édesanyja nevezte be tavaly a Tündérszépek versenyre. Tápai Dóri még most is beleborzong a pillanatba, amikor kimondták a nevét harmadik helyezettként.

2020.12.19. 12:30 Bors





