Tessék, csak tessék! Most akciós karácsonyra az aláírt Győrfi Pál baba és még jótékonykodhat is vele - Fotó

Mióta tavasszal nálunk is megjelent a koronavírus, annak elsőszámú "arcává" lépett elő Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, aki gyakorta lát el minket hasznos tanácsokkal, és ő az a személy is, aki általában közérthetően elmagyarázza a korlátozásokat.

Sőt, ő lett az a figurája is a vírus elleni védekezésnek, akiből a legtöbb mém is született, de ő egyáltalán nem bánja, ha kinevetik, ha életet menthet. Sőt, mi több, készült az arcképével több tucat termék: Győrfi Pálesz, párna, festmény és mellszobor is. manapság gyakorlatilag bármit el lehet adni vele, így készült el a Pál-párna is az ő arcképével, amit most ráadásul akciósan, az eredeti 8500 forint helyett 6800 forintért lehet hazavinni.