Taxistámadás Budapesten - Béla képtelen megbocsátani a 14 késszúrásért

Egy brutális késelés, rengeteg sérülés, majd újjászületés – a Pesterzsébeten megtámadott taxis vidékre költözött, feleségül vette szerelmét, nincs benne sem harag, sem félelem. Béla folyton teszteli magát: olyan utasokat is felvesz, akiknek korábban nem nyitott volna ajtót.

40 év – pontosan ennyi időt kell eltöltenie a fegyházban a jogerősen tényleges életfogytiglanra ítélt G. Richárdnak addig, hogy először felülvizsgálják, hogy egyáltalán valaha kiengedik-e a rácsok mögül. A mindössze 36 éves, többszörösen büntetett visszaeső erőszakos bűnöző legutóbb egy nyugdíj előtt álló taxis kocsiját változtatta kis túlzással mészárszékké.







A taxi belső terét mindenhol vér borította, valóságos csoda, hogy a taxis életben maradt © MTI

20 ezer forinttal menekült a tettes

Mint arról beszámoltunk, a 64 éves N. Béla a Nagyvárad téren vette fel 2018 májusában a középkorú férfi utasát, aki a pest­erzsébeti Mártírok útja környékén minden előzmény nélkül a hátsó ülésről megragadta a sofőr ingének nyakát, annál fogva hátrahúzta őt, majd a másik kezében lévő késsel többször is megszúrta, illetve megvágta. A hős taxis kitartóan küzdött az életéért, többször beletaposott a gázba, és éles kanyarokat is vett, hogy lerázza magáról a támadóját, de ő nem akart le­állni. A kocsi végül lefulladt, Richárd pedig Béla pénztárcájával, s benne 20 ezer forinttal távozott. A támadót még aznap este elfogták a rendőrök. Az or­vos szakértők összesen 14 szúrást találtak az áldozaton, akinek az életéért sokáig küzdöttek.







N. Béla a támadás óta újra felvette a munkát, igyekszik nem foglalkozni a múlttal © MTI

Már elmúltak a rémálmok

– A bíróságon csak azok a szúrások számítottak, amiknek úgynevezett szúrt csatornájuk volt, de amikor a kórházból annak idején hazamentem, összesen 26 sérülést számoltak raj­tam. Közöttük volt felszíni vágás és karcolás is. A támadás után csak pár hónapig volt bennem rossz érzés, előfordult, hogy újraálmodtam a szörnyűségeket, de mára minden rossz érzésem elmúlt – magyarázta a minap a Borsnak a nyugdíjaskorú férfi, aki azóta sem állt le a taxizással. Mint mondta, eleinte direkt tesztelte magát, s felvett olyan embereket is, akiket előtte nem ültetett volna be szívesen maga mellé, de még ezekben a helyzetekben sincs benne félelemérzet.

Nincs benne bosszúvágy

Béla a bíróságon találkozott újra a támadójával, aki az el­mondása szerint összefüggéstelenül beszélt a történtekről. Állítólag olyanokat mondott, hogy a kocsiban amiatt félt, hogy nem tud kiszállni, de egyébként sem emlékszik semmire, „csak úgy szurkált”. Egyébként meg arra hivatkozott, hogy gyógyszereket szed, és mentálisan beteg.

Kérte a bírót, hogy felém fordulhasson, aztán amikor engedélyt kapott, bocsánatot kért. Azt mondta, ne haragudjak, ő ezt nem így akarta, de különben is „olyan állapotban volt”. Hogy elfogadtam-e? 26 sérülésért és 14 késszúrásért hogy fogadnék el egy bocsánatkérést? – tette fel a költői kérdést la­punknak a megtámadott ta­xis, aki bosszúvágyat és szánalmat sem érez Richárd iránt.