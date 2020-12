Szupergyors sütemények karácsonyra, amik a pénztárcánkat is megkímélik

Összeszedtünk néhány finomságot, amit gyorsan össze tudunk dobni, akár már a spájzban megtalálható hozzávalókból.

Összeszedtünk néhány finomságot, amit gyorsan össze tudunk dobni, akár már a spájzban megtalálható hozzávalókból.

Bögrés muffin

Hozzávalók (12 db): 2 bögre liszt * 3/4 bögre étolaj * 1/2 bögre cukor * 1 bögre tej * 1 csomag sütőpor * 1 csomag vaníliás cukor * 1 db tojás







© Pexels

Elkészítés (30 perc):

Egy 2,5 dl-es bögre segítségével kimérjük a hozzávalókat, majd elsőként a lisztet, a cukrot, a vaníliás cukrot és a sütőport keverjük össze. Ezután beleöntjük a tejet, az olajat és a tojást, majd homogén masszát keverünk belőle. Papírral bélelt muffinformában 180 fokra előmelegített sütőben 20-25 perc alatt készre sütjük.

TIPP: Az alaprecephez kakaóport is adhatunk, a tésztát pedig pofonegyszerűen meg is tölthetjük például gyümölccsel, csokival, lekvárral, és mogyorókrémmel is. Ebben az esetben a muffinformába egy evőkanálnyi tésztát öntünk, ráhelyezzük a finomságot, majd egy újabb evőkanálnyi tésztával betakarjuk azt.

Bociszelet

Hozzávalók (1 tepsi): 4 db tojás * 22 dkg kristálycukor * 15 dkg margarin * 1 csomag sütőpor * 2 ek kakaópor * 30 dkg liszt * 1,5 dl tej * 50 dkg túró * 4 ek búzadara * 1 db tojás * 20 dkg cukor * 1 csomag vaníliás cukor * 1 db citrom

Elkészítés (60 perc):

A túrót kikeverjük a tojással, a cukorral, a vaníliás cukorral, a citrom reszelt héjával és a darával. Hagyjuk állni legalább 1 órán át, hogy a dara megduzzadjon. A tésztához a margarint habosra kikeverjük a cukorral, majd tovább keverjük a tojások sárgájával. Apránként hozzáadjuk a kakaóval és a sütőporral elkevert lisztet, majd annyi tejet, hogy egynemű, enyhén folyékony tésztát kapjunk. Ezután a habbá vert fehérjét is belefogatjuk. A tésztát sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük, majd a túrós töltelékből kiskanállal apró galuskákat szaggatunk bele. Előmelegített sütőben, 180 fokon, 30 percig sütjük. Miután kihűlt, tetszés szerinti formákra vágjuk.

Bögrés mákos

Hozzávalók (4 adag): 4 db tojás * 1 bögre cukor * 1 bögre tej * 1 bögre liszt * 2 tasak sütőpor * 1 kocka margarin * 1 bögre darált mák







© Pinterest

Elkészítés (45 perc):

A tojást habosra verjük, hozzáadjuk a cukrot, a tejet, a lisztet, a sütőport és a margarint és kézi mixerrel simára dolgozzuk. Ezután hozzáadjuk a mákot is, és jól elkeverjük. A masszát egy sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük. 165 fokra előmelegített sütőben 30-40 perc alatt megsütjük. Tűpróbával ellenőrizzük.

Variációk leveles tésztából

Egy kis fantáziával számtalan formában készíthetünk egyszerű, mégis elképesztően dekoratív desszerteket leveles tésztából. Az alábbi videóban egy málnalekváros, egy csokoládés, egy mogyorókrémes és egy almás finomságot mutatunk meg.