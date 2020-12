Szeretlek anyu! – írta utolsó üzenetében a lány, aki pénzért ismerkedett idős férfiakkal - ez lett a veszte

A Mirror forrásai szerint a 23 éves Mackenzie Lueck ápolónőnek tanult Slat Lake City-ben, ahol nagyon népszerű diák volt: sportolt, már a gimnáziumi vízilabda csapatban is benne volt és mindenki úgy írta le őt, mennyire törődött másokkal.

2019-ben hazalátogatott a családjához Californiába, majd június 17-én repült vissza. Amikor landolt a gépe, még írt egy utolsó üzenetet anyukájának: „Most landoltunk. Szeretlek Anyu” . A biztonsági kamerák felvételei alapján a lány a kijárat felé ment és leintett egy taxit. A sofőr elmondása szerint egy parkban tette ki a lányt három órakor, de sokáig ez volt az utolsó információ a hollétéről.

Woman vanishes on trip home to see family - then 'sugar baby' app found on phonehttps://t.co/3D8qhoVgQM — Daily Mirror (@DailyMirror) December 13, 2020

Másnap Mackenzie szülei elkezdtek aggódni, hogy a lányukat nem érik el. Az üzeneteiket nem kapja meg, és mindig hangpostára kapcsol a telefonja. Ezt követően jelentették a lány eltűnését.

A nyomozók kiderítették, hogy Mackenzie több úgynevezett Sugar Daddy társkereső oldalon is fent van – itt pénzes idős férfiak keresnek fiatal lányokat –, és arra jutottak, hogy az eltűnése estéjén egy bizonyos Ajayi-val találkozott a parkban. Amikor elkezdtek a férfi után nyomozni kiderült, hogy a szomszédjai még látták is a diáklányt a kertjében dohányozni, majd ezután nem sokkal petróleum és valami nagyon furcsa dolognak a szagát érezték, amit nem tudtak beazonosítani. A nyomozás folyamán megtudták, hogy a lányt a férfi megkötözte, halálra kínozta majd felgyújtotta.

Most éppen a lányom diplomaosztó ünnepségét kéne terveznem. Ehelyett most a temetését intézem

– mondta Mackenzie anyja Ajayi tárgyalásán.