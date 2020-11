Szenzáció! Megtalálták a legősibb ikerpár sírját a Duna partján

Feltárták az első ikersírt, ami nem kevesebb mint 31 ezer éves.

Megtalálták minden idők legkorábbi, ikreknek készült nyughelyét, mely 31 ezer éves – írta meg a Live Science. A két fiú közül az egyik csupán hét hetet élt, de később mellé temették testvérét is . A tanulmány, mely beszámolt a lelőhelyről azt is említi, a sírtól nem messze egy 3 hónapos csecsemő nyughelyét is megtalálták.

A temetkezési helyet még 2005-ben tárták fel Ausztriában a Duna partján fekvő Krems-Wachtbergnél, ami már akkor is nagy felfedezés volt, de az igazi szenzáció csak nemrég derült ki. A Bécsi Egyetem munkatársa Ron Pinhasi genetikai elemzést végzett a csontvázakon , melyből egyértelműen kiderült, hogy a közös sírban nyugvó földi maradványok egy ikerpár maradványai, míg a közeli nyughelyen harmadfokú fiú rokonukat temették el .