Surdon minden család fenyőkkel foglalkozik, hiszik, a fáknak lelkük van, meghálálják a gondoskodást – videó

A Zala megyei Surd igazán takaros település. Bármerre néz az ember, mindenhol fenyőfát lát, és olyan tiszta a levegő, hogy harapni lehet. Mindössze 630-an lakják, és minden család fenyőfákkal foglalkozik, karácsony közeledtével ellátogattunk hozzájuk.

Surdon apáról fiúra száll a fenyőfatermesztés szeretete. Nyakukon a karácsony, már ezerrel berregnek a láncfűrészek. Ilyenkor ugyanis a faluban ha esik, ha fúj, mindenki dolgozik. Az is biztos, hogy a helyiek közül mindenki élő fát díszít az ünnepekre.







Akármerre nézünk a zalai településen, mindenhol örökzöldeket látunk © Dombóvári Tamás

Ahogy közeledünk az apró település felé, érezhetően tisztul a levegő. Csodálatos látványt nyújt a fenyőfarengeteg, bármerre nézünk, egész telepeket látunk. Surdon ilyenkor már nagyüzem van, szinte az egész országot el tudják látni szebbnél szebb örökzöldekkel.

Magyarországon egyébként karácsony tájékán nagyjából 2–2,2 millió fenyő kerül forgalomba. Ebbe már beletartoznak a városok, cégek és iskolák állította fák is. Idén is minden fajta és méret megtalálható a választékban.







Kanász János polgármester: a surdiak számára szerelem a fenyőtermesztés © Dombóvári Tamás

– Surdnak még a címerében is ott van a fenyőfa – meséli Kanász János polgármester. – Minden ötven-hatvan évvel ezelőtt kezdődött, egy erdész behozta a magot, elvetette, abból lettek az első fák. Ahogy növögettek, a szomszéd is látta, milyen gyönyörűek, utána ő is ültetett, majd a rokonok is, szájról szájra terjedt, hogy nemcsak szép látványt nyújtanak, hanem ebből meg is lehet élni. Akkor még többen belevágtak, és 15 éven belül itt már minden család ezzel foglalkozott. Ma már 1,2 millió fát termesztünk, és 800 ezret értékesítünk. Ha szükség lenne rá, az egész hazai piacot le tudnánk fedni.







Surdot 630-an lakják, és mindenki fenyőfákkal foglalkozik © Dombóvári Tamás

A település 98 százaléka fenyővel foglalkozik, büszkék rá, és náluk nincs munkanélküliség. Ebben az időszakban ezerrel dolgoznak reggeltől késő estig, ilyenkor keresik meg az egész évre valót.

Nézzen körbe, nincs is ennél szebb látvány! Itt még a rózsabokrok helyett is büszke fenyők állnak – teszi hozzá.

Még mindig a lucfenyő a legkeresettebb, nemcsak olcsóbb a többinél, hanem az összes közül ez a legillatosabb, az egész lakást belengi tőle a karácsony illata. Viszont figyelembe kell venni, hogy melegben gyorsan hullajtani kezdi a tűlevelét. A második a vásárlók listáján a Nordmann, ez a legértékesebb és az egyik legszebb az összes közül. A polgármesternek is ez a személyes kedvence. A kereskedők még jegenyefenyőt is keresnek, ez iránt is megnőtt az érdeklődés.







Megmaradt a személyes kapcsolat a fákkal, amelyeket csodálatos teremtményeknek tartanak © Dombóvári Tamás

– Az árak nálunk a tavalyihoz képest nem változtak, igaz, már inkább darabra, mint méterre számoljuk.

Persze rengeteg a fákkal a munka, de megéri. Igaz, ezt csak szívvel-lélekkel lehet és érdemes csinálni.







Az itt élők ilyenkor, decemberben keresik meg az egész évre valót © Dombóvári Tamás

– Ez szerelem! – jelentette ki a település első embere. – Egész évben van vele tennivaló. Elültetjük a magot a tobozból, két-három év múlva kiültetjük, folyamatosan gondozzuk, többször permetezzük a kártevők ellen, vágjuk köztük a füvet, fazonírozzuk őket. A luc öt év múlva lesz vágásérett, a Nordmann nyolc-tízévesen, hogy a mérete 220 centi legyen. Folyamatosan tanulunk és fejlesztünk, sok mindent gépesítettünk, de a személyes kapcsolat a fákkal így is megmaradt. A fenyők csodálatos teremtmények, imádják az itteni agyagos földet, ezt a klímát, és meghálálják a szeretetet, a féltő gondozást. Generációról generációra száll a tudás, amit az itteniek nem félnek megosztani egymással. A gyerekek is ebbe nőnek bele, már kicsiként magukba szívják a fák illatát.