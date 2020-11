Segítünk! 10 félreértés a lakástámogatással kapcsolatban

Az új, 2021 januárjától elérhető lakástámogatásokról már számos részlet kiderült, mégis sok a félreértés ezekkel kapcsolatban. A Bankmonitor szakértői összeszedtek 10 gyakori tévhitet, és segítenek válasszal szolgálni a felmerülő kérdésekre.

Az új, 2021 januárjától elérhető lakástámogatásokról már számos részlet kiderült, mégis sok a félreértés ezekkel kapcsolatban. A Bankmonitor szakértői összeszedtek 10 gyakori tévhitet, és segítenek válasszal szolgálni a felmerülő kérdésekre.

1. Lakásvásárlásnál az illetékmentesség csak a csok-támogatás összegére jár

Jelenleg ez a szabály van érvényben. A jövő évtől azonban ez az előírás módosul: nem kell illetéket fizetnie annak, aki csok-támogatással vásárol lakást 2020. december 31-ét követően. Vagyis a vételárnak az egészére kiterjesztik az illetékmentességet, nem csak a családi otthonteremtési kedvezményre jutó összeg lesz adómentes – írja az origo.hu.

2. Csak a fiatalok számára jelent segítséget az áfa-visszatérítés, illetve az illetékmentesség

Az új építésű lakások vásárlásánál az 5 százalékos áfa is visszaigényelhető lesz, emellett a vagyonátruházási illetéket is elengedik. Ennek feltétele, hogy a vevő csok-támogatást igényeljen a vásárláshoz. Ez azonban nem jelent életkori korlátot, előírást: meglévő gyermek, gyermekek után a csok-ot életkortól függetlenül igénybe vehetik a szülők. A családi állapotra vonatkozóan sincs előírás. Az viszont igaz, hogy vállalt gyermek után támogatást csak fiatal házaspárok igényelhetnek, vagyis ha a pár egyik tagja még nem töltötte be a 40. életévét.







Az új építésű lakások áfa-visszatérítése utólagos kedvezmény © Shutterstock

3. Az új támogatások igényléséért külön díjat szükséges fizetni!

Önmagában az illetékmentességért nem szükséges díjat fizeti, viszont ennél a támogatásnál elvárás, hogy csok-ot is igényeljen a vevő. Ugyanez a feltétele az új építésű lakások vásárlásához kapcsolódó áfa-visszaigénylésnek is. Márpedig a csok-támogatásnak lehet igénylési díja. A csok-támogatás bírálati díját a jogszabály tartalmazza: az igényelt összeg 1,5 százaléka, de legfeljebb 30 ezer forint lehet.

4. Az idei évben vásárolt lakásokra jár az illetékmentesség?

Nem, a 2020. december 31-ét követően kötött adásvételi szerződések alapján járhat az illetékmentesség. Az idén vásárolt lakásra meg kell fizetni a vagyonátruházás illetéket abban az esetben is, ha a vételárat csak a jövő évben rendeznék.

5. Az áfa csökkentése mindenképpen alacsonyabb vételárat fog eredményezni

Ez így nem igaz. A mai napig lehet még olyan új építésű lakást vásárolni, amelyre jelenleg is az 5 százalékos áfa érvényes. Ezen lakások árára nem lesz hatása az áfa csökkentése. Azoknak a lakásoknak sem fog feltétlenül csökkenni az ára, amelyekre a 27 százalékos áfakulcs érvényes. Az adócsökkenés az eladókra érvényes, rajtuk múlik, hogy ennek mekkora részét engedik át a vevőiknek.







Minden számlát meg kell őrizni, ami a lakásfelújítást érinti © Shutterstock

6. Az áfacsökkenés a 2021 januárjától kötött adásvételi szerződésekre lesz csak érvényes

Az új építésű lakások vételárának áfakulcsa 27 százalékról 5 százalékra csökken a jövő évtől. Az alacsonyabb adó szempontjából azonban a pénzügyi teljesítés dátuma számít. Egy idén aláírt adásvételi szerződés alapján is lehet 5 százalékos az áfakulcs, ennek azonban feltétele, hogy a vétel­ár 2020. december 31-ét követően kerüljön megfizetésre.

7. Házépítésre egyik új támogatást sem lehet igényelni

Ez részben igaz, ugyanakkor bizonyos körülmények között az építkezés lakásvásárlásnak minősülhet, legalábbis a kivetett áfa szempontjából. Ugyanis a szerkezetkész lakások elkészítésére kötött kivitelezői szerződések gyakorlatilag egy „félig kész” lakás értékesítését eredményezik, emiatt 5 százalékos áfa lehet érvényes ezekre a megbízásokra.

Új támogatások 2021 januárjától Új építésű lakások vásárlásakor az áfa nagyságának mérséklése 27 százalékról 5 százalékra. Az 5 százalékos áfa utólagos visszatérítése azok számára, akik csok-támogatással vennének új építésű lakást. A lakásvásárlásokhoz – legyen szó új építésű vagy használt lakásról – kapcsolódó vagyonátruházási illeték elengedése. Felújítási támogatást kaphatnak a meglévő otthonukat felújító gyermeket nevelő szülők. A családi házak tetőtér-beépítésére – ezzel többgenerációs házat létrehozva – is igényelhető lesz a csok-támogatás.

8. A felújítási támogatás igénylésének is feltétele a csok-támogatás

Nem feltétele, sőt felújításra nem is lehet igényelni csok-támogatást. Az viszont valóban feltétel, hogy a támogatást kérelmezőnek legalább egy gyermeket szükséges nevel­nie. A támogatást csak meglévő gyermekre lehet igényelni, de megfelel az is, ha már terhes az igénylő.

9. Minden új támogatás a vételárra, építési költségekre fordítható

Gyakorlatilag a család nem kap vétel­árra fordítható összeget. A felújítási támogatás, valamint az új építésű lakások áfa-visszatérítése utólagos kedvezmény. Ez azonban azt is jelenti, hogy előre meg kell finanszírozni a támogatás összegét is, erre ideális lehet egy lakáshitel, ennek kiválasztásában segítséget nyújthat a Bankmonitor lakáshitel kalkulátora.

10. Az illetékmentességnek és az áfa-visszatérítésnek nincsenek szigorú személyi feltételei

Az új építésű lakások áfa-visszatérítésének és a lakásvásárlások illetékmentességének is feltétele a csok-támogatás igénylése. Ez pedig szigorú feltételek teljesítését jelenti, bárki ellenőrizheti a Bankmonitor csok-kalkulátorával azt, hogy jogosult-e a támogatásra.