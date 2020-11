Rövid egyeztetés volt a jogállamiságról, Orbán Viktor is felszólalt az EU-csúcson

A miniszterelnök megerősítette a hazai álláspontot az országvezetők előtt.

A magyar és a lengyel vétóról is egyeztettek az uniós állam- és kormányfők csütörtök esti videókonferenciáján, amely e sorok írásakor is tartott. A költségvetési patthelyzet ugyanakkor „csak” a találkozó kezdetén, kevesebb, mint fél órán át volt terítéken, miután a háttérben jelenleg is intenzív diplomáciai egyeztetések zajlanak.

A jogállamisági feltételrendszerről szóló rövid vitában Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, Angela Merkel német kancellár, illetve Orbán Viktor magyar miniszterelnök is beszéltek. A felszólalók között volt még Mateusz Morawieczki lengyel, valamint Janez Janša szlovén kormányfő.







EU-s források a csúcsértekezletet megelőzően biztosra vették, hogy egyetlen online találkozón nem sikerül áttörést elérni a vitában. Az országvezetők december elején szintén összeülnek – inkább valószínű, hogy ekkorra már eredményre vezethetnek a háttérben zajló diplomáciai folyamatok.

Charles Michel eredetileg is azzal a céllal hirdette meg a mostani EU-csúcsot, hogy az országvezetők eleget tegyenek korábbi ígéretüknek, miszerint a koronavírus-járvány második hulláma idején is folyamatos lesz az egyeztetés a tagállami védekezés tapasztalatairól.

