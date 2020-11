Rabszolgának adták el a 19 éves lányt – listát kapott a szexjátékokról, amiket fogvatartója szeret

Szexrabszolgaként adott el egy 19 éves lányt egy dallasi férfi. A perverz vevő csaknem halálra kínozta áldozatát.

A 35 éves dallasi Alfonso Juarez 2019 nyarán találkozott a lánnyal, ismerkedésük után bedrogozta, és fegyverrel fenyegette a szállodai szobájában. Amikor a lány megpróbált ellenállni, a férfi meg is húzta a ravaszt, de a fegyver nem volt töltve.

Juarez azt követelte a 19 éves lánytól, hogy legyen a szexrabszolgája, akit kénye-kedve szerint adhat-vehet. Többször is értékesítette prostituáltként, majd egy weboldalon áruba bocsátotta áldozatát, akinek ekkor már rabszolganevet is adott. A texasi szexrobotra végül akadt is vevő, a 66 éves Robert Hubert, aki ötezer dollárt ígért érte, sőt, ötven dollárt előlegként ki is fizetett.







A rabszolgatartó és a -kereskedő

Egy dallasi benzinkútnál vette át az "árut", otthon fémnyakörvet tett rá, és egy listát nyomott a kezébe azokról a szexuális játékokról, amelyeket szeret. A szerencsétlen, megkínzott lány kétségbeesésében egy Juareznek írt SMS-ben kért segítséget, mert attól félt, hogy Hubert megöli. Végül a férfi megkönyörült rajta, így a lány kiszabadult a lakásából, és buszra szállva elmenekült. A rendőrség szerint elképesztő sérüléseket szenvedett.

A Dallas Morning News úgy tudja, a két férfit hamarosan bíróság elé állítják.