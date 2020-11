Mivel a járvány idején továbbra is a nyugdíjasok vannak a legnagyobb veszélynek kitéve, Magyarország kormánya újra bevezette az idősek vásárlási sávját.

Mivel a járvány idején továbbra is a nyugdíjasok vannak a legnagyobb veszélynek kitéve, Magyarország kormánya újra bevezette az idősek vásárlási sávját.

Az új kormányrendelet kimondja, hogy hétköznap 9 és 11 óra között, hétvégén pedig 8 és 10 óra között a 65 éves kor fölöttiek védett sávban vásárolhatnak, vagyis ez idő alatt mások nem tartózkodhatnak az üzletekben. Orbán Viktor Facebook-videójában tájékoztatta a la­kosságot a kormány leg­újabb járványügyi in­tézkedéséről, ami elsősorban az idősek védelmét szolgálja. A 65 év felettiek bármikor elmehetnek bevásárolni, de ajánlott a biztonságos megoldást választani, vagyis a számukra kialakított idősávot.

Az utca hangja: mit szól a rendelethez?

Katalin

– Én akkor megyek vásárolni, amikor lehet, alkalmazkodom az új helyzethez. Egyetértek azzal, hogy az időseket óvni próbálják.







Zsófia

– Természetesen betartom a rendeletet, mert értem a célját. Várom, hogy véget érjen ez az időszak. El kell fogadnunk, hogy máshogyan nem lehet segíteni a helyzeten.







Tomi

– Engem személy szerint nem érint a változás, mert nem szoktam délelőtt boltba járni, viszont egyetértek azzal, hogy védeni kell az időseket, és ezt jó ötletnek tartom, szükség volt rá.







Pásztor Erzsi: Hetente egyszer járok közértbe

– Nagyon félek attól, hogy elkapom a koronavírust. Hetente egyszer megyek vásárolni, de tartom magamat a szabályokhoz. Általában reggel hétkor indulok el itthonról, és bár a rendelet értelmében az én korosztályom bármikor betérhet az üzletekbe, én is figyelembe veszem majd az idősávot. Attól, hogy pont a fiataloktól kapnám el a vírust, nem tartok, de bevallom, nekem már az is megnyugvás volt, amikor bezárták a színházakat.







