Orbán Viktor: A megbetegedések számát csökkentenünk kell – videó

Orvosaink, áplóink már nem tudnak megbírkozni a rájuk nehezedő teherrel.

A járvány Európában megint felszállóágban van, a járvány kezdete óta Magyarországon 109 ezren, Európában nyolc millióan betegedtek meg. Az egészségügyet a kormány felkészítette, az egészségügyi dolgozók is emberek, de számuk véges, a vakcináig pedig több hét van hátra.

Ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, a kórházak nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel, ezért a megbetegedések számát csökkenteni kell, a maszkviselés már nem elég.

Korlátozó intézkedésekre van szükség.

Ha az Országgyülés pénteken megadja a kormánynak a rendkívüli felhatalmazást, és a parlamenti képviselők megszavazzák az előterjesztést, akkor kedd éjféltől Ausztriához hasonló intézkedéseket vezetünk be.



• Este 8 és reggel 5 között kijárási tilalom lesz. Felmentést csak a munkábajárás és hazajárás valamint rendkívüli esetben lehetséges.

• Az éttermek bezárnak, csak házhozszállítás lehetséges

• Az üzletek, fodrászatok este 19 órakor bezárnak.

• A szállodák csak üzleti célú vendégeket fogadhatnak, turistákat nem

• általános rendezvénytilalom lép életbe, családi összejövetelen, magánrendezvényen legfeljebb 10-en vehetnek részt

• esküvő csak lakodalom nélkül lehetséges, a szertartáson csak a szertartás megtartásához szükséges személyek, továbbá a szülők, tanúk, testvérek vehetnek részt

• A temetésen maximum 50 fő vehet részt

• a sportmérkőzések zártkapusak lesznek

• szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, az amatőr csapatsport tilos

• a szabadidős létesítményeket zárva kell tartani - fitneszterem, fedett uszoda, múzeumok, színházak, állatkertek.

• A felsőoktatás csak online formában működhet, és az összes kollégiumot be kell zárni.

• középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatás lép életbe

• bölcsődék óvodák, általános iskolák, 14 év alattiak számára nyitva maradnak

• A kórházi dolgozókat, iskolai tanárokat, óvónőket és bölcsődei dolgozókat tesztelik, akkor is, ha tudjuk, hogy a gyorsteszt csak 50-60 %-os biztonságú

• a szállodáknál a bezárás utáni első 30 napban, a november 8-ig történt foglalásokat, azok 80 %-át az állam megtéríti, ennek a feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el, megkapják a fizetésüket.

• az éttermek, szabadidős létesítményeknek erre a 30 napra nem kell járulékot fizetni, az állam a munkavállalók bérének megtéríti, ennek a feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el, megkapják a fizetésüket.

– Ezeket a korlátozó intézkedéseket most harminc napra vezetjük be. Szükség esetén, adja Isten, hogy ne legyen rá szükség, meghosszabbíthatjuk. Az intézkedések kedd éjféltől, vagyis szerda 0 órától lépnek majd hatályba. Tudom, mindannyian tudjuk, hogy nem lesz könnyű. A következő hetek nehezek lesznek. De a vakcina már belátható távolságban van, addig kell kibírnunk. De addig is vigyáznunk kell a veszélyeztetett, a különösen veszélyeztetett honfitársainkra. Vigyáznunk kell az idősekre, a betegekre, és be kell tartanunk a szabályokat. Vigyázzunk egymásra! Ha összefogunk, együtt újra sikerülni fog – zárta a videót Orbán Viktor.

A videó a bejelentésekről: