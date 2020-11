Operatív törzs: a katonák az ország működőképességének, az emberek biztonságának megőrzését szolgálják

Hétfőtől a kórházakban, keddtől az utcákon is találkozhatnak az emberek katonákkal, akik továbbra is részt vesznek a határvédelmi feladatokban és az intézmény-fertőtlenítésekben is - mondta a Magyar Honvédség Parancsnokságának képviseletében Torba Attila alezredes a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján.

2020.11.17. 12:35 MTI





Hétfőtől a kórházakban, keddtől az utcákon is találkozhatnak az emberek katonákkal, akik továbbra is részt vesznek a határvédelmi feladatokban és az intézmény-fertőtlenítésekben is - mondta a Magyar Honvédség Parancsnokságának képviseletében Torba Attila alezredes a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján.