Nem kell senkinek Ferenc József fővadászának egykori, visegrádi otthona – pedig csodás

Mi elsőre beleszerettünk, de lehet, a bizonytalan idők teszik, vagy senkiben sem él épp igazi, romantikus vágy, hogy az ország egyik legszebb helyén, a Pilis lábánál, a Duna ölelésében éljen, mindenesetre még mindig eladó az egyik leghelyesebb ház Pest megyében. Mi teszünk még egy próbát, hiszen ez a kis kincs megérdemli, hogy szerető tulajdonosra találjon! 67 nm 29,8 millióért!









"Visegrád szívében a Fellegvárra közvetlen panorámával, eladó családi házrész. Az épület az 1700-as években épült, 70 cm vastag falakból, Ferenc József fővadászának lakásaként. Ebben az időben épült a plébánia és a templom is. A ház elől közvetlen panoráma nyílik a Visegrádi Fellegvárra, a másik irányban pedig a Duna, és a Börzsöny látható. A palota pedig szinte a közvetlen szomszédban található.

A házrész két szobából, konyhából, fürdőszobából, egy kamrából áll. Tartozik hozzá egy fedett garázs, és egy tároló is. A telek osztatlan közös tulajdon, mindenki a rá eső részt tartja karban és gondozza. A fürdőszoba, felújítása elkezdődött a padlót újra kell rakni, festés, mázolás is szükséges. Az épület műemlék minősítést kapott, és szerepel az országos listán. A fűtést két cserépkályha is biztosítja."

































További fotók, alaprajz és részletek az ingatlanbazar.hu oldalán!