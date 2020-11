Nem kell mindig csinálni valamit – legyen számunkra is édes a semmittevés!

Manapság szinte bűnnek számít, ha valakinek nincs beosztva minden perce. Az unatkozás megvetendő. Már a gyerekek is több „műszakot” húznak le, hiszen alig akad olyan iskolás, sőt lassan óvodás, aki nem jár valamilyen szakkörre, foglalkozásra, de minimum játszóházba. A tinédzserek, ha véletlenül akad néhány üres percük, azonnal a közösségi oldalakon lógnak. De a felnőttek sem jobbak, hiszen még a tömegközlekedés során, vagy az autóban a piros lámpánál is a telefonjukat nyomkodják. Az idősek is folyton tesznek-vesznek, máskülönben bűntudatuk van, „pihenésképpen” pedig sokszor válogatás nélkül nézik a tévéműsorokat.







Ne legyen bűntudatunk, ha nem teszünk-veszünk állandóan © Shutterstock

Valamiért a ma embere elhitte, hogy akkor számít értékesnek, ha folyamatosan elfoglalt. Már nem is elég csupán egyvalamivel foglalkozni, hiszen a multitasking – megosztott figyelem, amikor egyszerre több dolgot végzünk – sokkal menőbb. Hiába bizonyították be a kutatások, hogy ez valójában csöppet sem hatékony, mert egyik feladatban sem lehet igazán elmélyülni, ez keveseket győzött meg.

Az, hogy valaki csak bámul ki a fejéből, és élvezi a semmittevést, egyenesen ördögtől való gondolatnak tűnik.

Pedig az olaszoknak – akik köztudottan nagyok abban, hogy élvezzék az életet – külön kifejezésük is van erre: dolce far niente, azaz édes semmittevés. Amikor semmi hasznosat nem tesznek, hanem elengedik magukat és hagyják szabadon kalandozni a gondolataikat. Még mielőtt valaki legyintene, hogy a latinok már csak ilyenek, ott vannak példaként a hollandok is, akikre a legkevésbé sem jellemző a déli mentalitás. Mégis van saját szavuk a pozitív kicsengésű semmittevésre, ez pedig a niksen. Amikor üresjáratba kapcsol a szervezetük, és jöhet a nap közbeni álmodozás, vagy a céltalan bolyongás. Mert akárcsak az ola­­­­­szok, a hollandok is rájöttek, hogy ezek az időszakok megnövelik a kreativitást. Amikor ugyanis végre hagyják, hogy a tudattalan vegye át az uralmat, sokszor támadnak remek ötleteik. De ha nem, akkor is igazi felüdülés ez a „lopott” fél órácska az állandó rohanásban. Bárki kipróbálhatja, ha olyan helyen sétál egyedül, ahol nem kell a környezetére koncentrálnia, például egy erdőben. Csak bambul a színes őszi levelekre, hallgatja a természet zajait, miközben egyik lábát a másik elé teszi. Ám kimozdulni sem szükséges, otthon, a kanapén elnyúlás, vagy egy kád illatos fürdőben ázás is tökéletes alkalom rá. A lényeg, hogy ez ne egy kipipálandó napi program legyen.

Hagyjuk rá a gyerekre!







A kicsik gyorsan feltalálják magukat © Shutterstock