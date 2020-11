Ne gyümölcslével vegye be a vitamint!

A koronavírus-járvány és az influenzaszezon kezdete miatt különösen fontos, hogy vitaminokat szedjünk. Arra azonban sokan nem figyelnek, hogy melyiket mikor és mivel vegyék be, pedig ez is lényeges abban, hogy hassanak.

A koronavírus-járvány és az influenzaszezon kezdete miatt különösen fontos, hogy vitaminokat szedjünk. Arra azonban sokan nem figyelnek, hogy melyiket mikor és mivel vegyék be, pedig ez is lényeges abban, hogy hassanak.

Gyümölcslével inkább ne

Néhány gyerek és felnőtt is szívesebben veszi be gyümölcslével vagy szénsavas üdítővel a gyógyszereket, vitaminokat, ám az üdítők összetevői reakcióba léphetnek a gyógyszerével, ami csökkenti a hatékonyságot, és akár mellékhatásokkal is járhat. Emellett vannak gyógyszerek, melyeknek a hatását elősegítik vagy éppen csökkentik bizonyos élelmiszerek azzal, hogy segítik vagy hátráltatják a hatóanyag felszívódását. Ez megtörténhet vényköteles vagy vény nélkül kapható gyógyszerek esetében is. A gyümölcslevek csökkenthetik a penicillin, a tejtermékek a tetraciklin hatóanyagú antibiotikum fertőzés ellenes hatását. A grapefruitlé például erős gátlószere bizonyos enzimrendszereknek, amik felelősek a gyógyszerek lebontásáért, és antidepresszánsokat sem szabad alkoholos italokkal bevenni.







Így vegye be!

A vitaminokat két nagy csoportba sorolhatjuk, a vízben és a zsírban oldódókra. Ez alapve­tően meghatározza, hogy mikor és hogyan érdemes a szervezetünkbe juttatni, hogy a felszívódásuk tökéletes legyen.

Vízben oldódó vitaminok: a B- és C-vitaminnak nincs szüksége zsírra. Mivel a B-vitamin savas közegben szívódik fel legjobban, ezért ha savlekötőt szedünk, a felszívódás nem lesz tökéletes. Egyébként B-vitamint étkezés előtt egy vagy két órával érdemes bevenni. A C-vitamin csak pár óráig marad a véráramban, ezért a napi adagot többszöri felosztásban szedjük étkezés előtt egy órával vagy utána két órával. Túladagolás szinte lehetetlen. A C-vitamin segíti a vas felszívódását, ezért valamilyen C-vitaminos készítmény, mint például egy pohár gyümölcslé fogyasztása előnyös lehet. Ellenben a vas felszívódását a kalcium inkább hátráltatja, így ezek bevételét tegyük néhány órával későbbre. Nátha vagy influenza megelőzésére a C-vitamint, a D-vitamint és a cinket együtt kell alkalmazni. A szelén és a cink a C-vitaminnal együtt a leghatásosabb a bőr, a haj és a köröm egészségéért.

Zsírban oldódó vitaminok: Ide tartoznak többek között az A-, D-, E-, K-vitaminok. Ezeknek a tökéletes felszívódásához zsírra van szükség, ezért zsíros ételek fogyasztásakor ajánlott beszedni.Az Omega-3 és az Omega-6 zsírsavak szintén zsírban oldódnak, ahogy a Q10 koenzim is, ezért ezeket is zsíros ételekkel érdemes beszedni.

Emésztő enzimek: ezek akkor a leghatásosabbak, ha étkezés közben szedjük be.

Probiotikumok: segítik az egészséges bélflóránk kialakulását, amiket közvetlenül az étkezéskor javasolt beszedni.

Jobb a hideg víz

Nem minden tablettát lehet meleg vízzel bevenni. A vitaminok összetevői instabilak, a hő károsítja őket, így általában inkább szobahőmérsékletű vizet használjunk. A probiotikumokban és az élő vakcinás gyógyszerekben található steril csoport elpusztul a meleg víztől – figyelmeztet Wang Lifen, a hagyományos kínai orvoslás vezető doktora. Az sem mellékes, hogy milyen párosításban szedjük a különböző vitaminokat és a nyomelemeket.







Olvasson!

A gyógyszerek beszedésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatót el kell olvasni. Ebben nem csak azt írják le, hogy mivel vegyük be, de azt is, hogy étkezés előtt, közben vagy után. A gyógyszert nem szabad ételbe vagy forró italba ke­verni, és ne szedjünk ezzel egy időben más gyógyszert vagy vitamint. Gyógyszert nagy pohár vízzel kell be­venni, hacsak az orvos másképpen nem rendeli.







Tudta?

Ha rostban gazdag ételt fogyasztunk, a rostok rátapadnak a bélfalra, ezért lassíthatják vagy gátolhatják a vitaminok és leginkább a vas felszívódását.