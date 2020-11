Farkasvakság: Ötször nagyobb a halálos baleset esélye sötétedés után

Az ősz elérkeztével, illetve a múlt heti óra- visszaállítással a nappalok sokkal rövidebbek lettek, emiatt a közlekedés résztvevőinek is egyre több időt kell szürkületben vagy esti sötétségben eltölteniük. A helyzetet tovább rontja a kedvezőtlen időjárás, illetve az őszre jellemző hajnali köd.

Az ősz elérkeztével, illetve a múlt heti óra- visszaállítással a nappalok sokkal rövidebbek lettek, emiatt a közlekedés résztvevőinek is egyre több időt kell szürkületben vagy esti sötétségben eltölteniük. A helyzetet tovább rontja a kedvezőtlen időjárás, illetve az őszre jellemző hajnali köd.

Az esti közlekedés veszélyeiről megjelent egy felmérés, mely szerint Európában a halálos balesetek 40 százaléka a sötétedés utáni időszakban következik be, annak ellenére, hogy az este 7 és reggel 7 óra közti órákban a forgalom mindössze ötöde a nappalinak. Ezek szerint ötször nagyobb veszély leselkedik ebben az időszakban a közlekedés résztvevőire , aminek a szakértők szerint több oka is van. Az egyik persze a korlátozott látási viszonyok, és ekkor még csak a sö­tétségre gondolunk, az autóknál a nem megfelelő fényszóróhasználat, vagy annak épp rossz beállítása, és természetesen a fáradtság.

Vitaminos segítség

Fontos tényező a vezetőknél fellépő farkasvakság vagy nyctalopia, amikor a ve­zető szeme nem képes azonnal al­kalmaz­kod­ni a fény utáni sötétséghez. Egy szemből elhaladó autó fényszórójának fé­nyéből, vagy csak az utcai világításból sötétebb részre való áthaladáskor a farkasvakságban szenvedő rövid ideig gyakorlatilag semmit nem lát.







A szem nehezen alkalmazkodik a fény utáni sötétséghez © Shutterstock

Ha ehhez hozzávesszük, hogy egy 80 km/h sebességgel haladó autó másodpercenként 22 mé­tert tesz meg, akkor könnyen felmérhetjük azt a veszélyt, amit a va­kon száguldás je­lent a köz­le­ke­dés résztvevőire. A farkasvakságot az A-vitamin hiánya okozza, ami pótolható.

Intelligens fény

De nézzük autós oldalról is az es­ti vezetést. Egyrészt napjaink személyautóiban egyre bonyolultabb világítási és egyéb asz­­szisztensrendszerek segítik a biztonságos közlekedést. Persze nincs még mindenkinek olyan intelligens fényszórója és éjjellátó rendszere, mint amilyet a felső kategóriás DS 7 modelljeibe szerel a francia gyártó , mely rend­szer egy a hűtőrácsra szerelt infravörös kamera képét mesterséges intelligencia segítségével elemzi az autó előtti 100 méteren.







Az új modellbe éjjellátó rendszert szerelt a gyártó, ami a hûtôrácson keresztül „lát” © DS7

A ve­szélyt jelentő tereptárgyakat, be­leértve a gyalogosokat és kerékpárosokat is, egyrészt a fényszóró segítségével külön megvilágításba helyezi, illetve a vezető előtt a műszerfalon megjelenő ké­pen be is jelöli a vélhetően veszélyt jelentő részeket. Sárgával jelöli a figyelmet érdemlő részleteket, de az igazi veszélyforrásokat, mint egy út szélén haladó kerékpárost, például már piros kerettel jelöl meg.

Persze ilyen rendszerek nélkül is lehet biztonságosan autózni , amennyiben valóban a látási viszonyoknak és saját képességeinknek megfelelő sebességet választunk, illetve kellő figyelmet szentelünk autónk világító berendezéseire is.

Megfelelő beállítás

Érdemes ebben az időszakban az autóval felkeresni egy szakműhelyt, és a fényszórók beállítását, jobb esetben fényerejét ellenőriztetni. A fényerő mérésére főleg a xenon fényszórókkal szerelt autóknál van szükség, ugyanis a nagyfeszültséggel működő xenon izzók képesek elfáradni a trafó meghibásodása miatt, és a korábbi fényerejük jelentős részét elveszítve szinte csak pislákolnak.







A ködlámpákat csak rossz időben szabad használni © Shutterstock