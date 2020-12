Napokon belül tetőzhet a járvány

A szakemberek szerint a napokban éri el csúcspontját a járvány. Néhány napos tetőzés után végre jövő hét közepén remélhetőleg lefelé indul meg a járványgörbe.

A szakemberek szerint a napokban éri el csúcspontját a járvány. Néhány napos tetőzés után végre jövő hét közepén remélhetőleg lefelé indul meg a járványgörbe.

A kormány által meghozott és szigorúan be is tartatott korlátozó intézkedéseknek hála, végre már látszik a fény az alagút végén. Ugyan a járványügyi statisztikák drámai mértéket öltöttek, ezek a szomorú adatok a jövőhét közepétől végre enyhülni látszanak. A szakemberek szerint a járvány ezekben a napokban tetőzik, és néhány nap múlva majd csökkenni kezdenek az esetszámok, a halálozási adatok és a kórházban kezelt – és a lélegeztetett – betegek száma is.







© Mediaworks/arhív

Érezteti hatását a kijárási tilalom

Nagyon úgy tűnik, hogy a november 11-én bevezetett szigorú intézkedések kicsivel több, mint két hét múlva, de végre meghozzák a várva várt eredményt. A következő napokban végre lassulni kezd a járvány, s ha minden jól megy, le is csendesedik mindaddig, míg a vakcinával meg nem kezdik a lakosság immunizálását.

– A járvány második hulláma a napokban érheti el a csúcsot, hiszen a korlátozó intézkedések hatása mostanra ért be – magyarázta a Borsnak dr. Rusvai Miklós virológus.







Dr. Rusvai Miklós © TV2

– Az intézkedéseket egy nagyon erős, felfutó szakaszban hozták meg, ezért van az, hogy a várt két hétnél kicsivel tovább tartott, míg elkezdte éreztetni hatását. Ma ismét rekord magas a halottak száma, de a számok már nem olyan meredeken emelkednek, mint a korábbi napokban – fűzte tovább a virológus, majd hozzátette, a szakma abban bízik, hogy egy-két napon belül tetőzik a járvány, majd a szomorú számok végre csökkenni kezdenek.

Járványgörbét rajzolnak

A szakemberek nap mint nap feljegyzik a járványügyi adatokat, majd ez alapján rajzolják tovább a járványgörbét.

– Nap mint nap követem a járványgörbe alakulását és 3 és 5 napi átlagot számolok. A görbe tetején már látszik a laposodás, a harang alakja már kezd kirajzolódni, kezd vízszintesbe fordulni. Az szinte biztos, hogy a következő napokban megindulnak lefelé a szomorú statisztikai adatok, de az újabb intézkedésektől függ, mi várható a későbbiekben – mutatott rá dr. Rusvai.

A szakember szerint az biztos, hogy a járványgörbe ereszkedése lassabb lesz, mint tavasszal.

– Nagyon gyors volt a vírus felfutása, és nagyon magasra is futott fel az esetszám, így a görbe leszállási ága nem lesz olyan meredek, vagyis lassabb mértékben csökkennek majd a kedvezőtlen járványügyi adatok.

Kedvez az idő a járványnak

A járványtani szakemberek félnek a karácsonyi lazításoktól. Abban bíznak, nem oldják fel a jól bevált korlátozó intézkedéseket.

– A következő napokban a járványgörbe nagy valószínűséggel elkezd majd lefelé indulni. Azt gondolom, ha a következő három hetes időszakban történik egy lazítás, újra emelkedni kezdnek majd a számok. Véleményem szerint legalább addig kellene várni a lazításokkal, míg a számok el nem érik a második hullám kezdeti adatait. Abban most ne bízzon senki, hogy a számok nullára csökkennek, hiszen az első hullámmal ellentétben, most az időjárás nem a mi oldalunkon áll. A nyirkos, hűvös idő kedvez a légzőszervi vírusoknak.

Hogy pontosan melyik napra esik majd a járvány csúcsa, azt még nem tudni, hiszen az csak utólag, a görbe tanulmányozásával állapítható meg.

– A járványgörbén egyértelműen látszik majd, hogy hol volt a tetőpont. Most a vízszintes szakaszra várunk, ami eltarthat egy darabig, utána látszik majd csak, hogy a görbe mikor indul lefelé – zárta a virológus.