„Nagyon fog hiányozni” – Gyászol Vilmos herceg és családja

Szomorú hírt közölt Instagram-oldalán Vilmos herceg és Katalin hercegné. Családjuk kedvence, a Lupo névre hallgató spániel a hétvégén az örök vadászmezőkre költözött.

Sajnos a hétvégén szeretett kutyánk, Lupo elpusztult. 9 éven keresztül volt a családunkkal, nagyon fog hiányozni – írta hivatalos közösségi oldalán a hercegi pár.

Lupo Katalin szülei, Michael és Carole Middleton kutyájának kölyke volt, akik 2011-ben nászajándékba adták a fekete bundájú cocker spánielt a cambridge-i hercegi párnak. A Daily Mail úgy tudja, a négylábú Katalin apai dédnagymamája után kapta a nevét, aki Olive Christiana Lupton néven látta meg a napvilágot.







A pletykák szerint Lupo segített kiválasztani Vilmoséknak a kis György herceg nevét © AFP

A kutya fontos szerepet játszott Vilmos herceg és felesége életében: a pletyka szerint Lupo segített nekik kiválasztani első fiuk, György herceg nevét. Mikor Katalin első gyermekével volt várandós, a hercegi pár szétszórta a lehetséges neveket tartalmazó cetliket a földön, az eb pedig ezek közt sétálva György neve mellett állt meg. A hétéves kisfiú szívéhez különösen közel állt a család kedvence: harmadik születésnapján például együtt fotózták őket a királyi család norfolki Sandringham-birtokán, ahol a kis herceg fagyival kínálta Lupót.







György herceg és testvérei együtt nőttek fel a család kedvencével © AFP