Mutasd meg magad és légy 2021-ben Te a Tündérszépe!

Ha szépnek tartod magad, folyton bókokat zsebelsz be és gyakran hallod, hogy neked a kifutón, címlapokon lenne a helyed, akkor ne habozz és jelentkezz a 2021-es Tündérszépek országos szépségversenyre!

Tavaly is rengetegen jelentkeztek, így nem is volt kérdés, hogy idén ismét megrendezésre kerül a Mediaworks Hungary Zrt. nagysikerű Tündérszépek országos szépségversenye, amelyre ezúttal is 16-29 éves hölgyek jelentkezhetnek. Ráadásul számos újdonsággal, ragyogó lehetőséggel várjuk most a lányokat, akik ország-világnak megmutathatják szépségüket. A dicsőség mellett pedig értékes nyeremények, felkészítő tábor, tévéshow várja a jelentkezőket, és igazi szépségkirálynők segítenek majd a felkészülésben!

A koronához vezető út innen már csak egy kattintásra! Jelentkezni a tunderszepek.hu oldalon lehet!









A most induló verseny a megyei válogatókkal veszi kezdetét, ezt követik a regionális fordulók, majd az országos döntő, ahova hazánk 22 legszebb lánya juthat be. A megyei hírportálokon és a BorsOnline-on minden nap más és más lányt mutatunk majd be, így mindenki megismerheti majd őket.

Érdemes mihamarabb jelentkezni, hiszen a megyei fordulókba csak 30-30, az összevont Budapest-Pest megyei előválogatóba pedig 50 lány juthat be.

A megyei és regionális előválogatókból a szakmai zsűri által kiválasztott 3 versenyző, illetve a szavazók által legmagasabb értékelést kapott versenyző – összesen tehát 4 hölgy – jut tovább a döntőbe. Itt végül televíziós show-műsorban, a zsűri választja majd ki a szépségkirálynőt és két udvarhölgyét, illetve az olvasók döntése nyomán közönségdíj is gazdára talál.

Milliós nyeremények várnak

Ha szeretnéd te képviselni megyédet a fináléban, országos tévécsatornán szerepelnél, vagy épp nagy álmod, hogy betörj a médiába, a szépségiparba, ne habozz! Jelentkezz még ma a tunderszepek.hu-n! Saját fotókkal is lehet nevezni, de ha még nincs portfóliód, akkor segítünk, és profi fotóssal elkészítjük első saját fotósorozatodat!

A Tündérszépek nem csupán óriási lehetőséget kapnak azzal, ha indulnak a versenyen, de a felkészítőtáborok és showműsorral egybekötött televíziós döntő mellett értékes nyeremények is várnak a legszebbekre. A szépségkirálynőt és udvarhölgyeit milliós értékben várják nyeremények, és egyéves autóhasználat is. Tótpeti Lili, 2020 Tündérszépe például egy Mercedes-Benz A220 4Matic kulcsait vehette át győzelme után.

Ha felkeltettük az érdeklődésed, a verseny menetéről itt olvashatsz részletesen – ide kattintva pedig a 2020-as verseny döntőseit ismerheted meg!