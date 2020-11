Müller Cecília: Az idősek ne menjenek zsúfolt helyekre!

Újra bevezették az idősek vásárlási idősávját. Az emberek többsége megérti az intézkedést, és akkor is tartja magát a szabályozáshoz, ha nem teljesen látja át a járvány működési mechanizmusát. A Bors boltosokat és vásárlókat kérdezett az új helyzetről.

A korlátozás nem vonatkozik többek között az ajándék, a ruha, a cipő, a bútor és a játék eladására szakosodott üzletekre. © Magyar Nemzet/Havran Zoltán

Orbán Viktor hétfőn jelentette be, hogy keddtől, vagyis tegnaptól ismét él az idősek vásárlási idősávja. Ez azt jelenti, hogy minden hétköznap délelőtt 9 és 11 óra között, illetve hétvégén 8 és 10 óra között csak a 65 év felettiek léphetnek be az üzletekbe . Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs tegnapi sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet arra, hogy az idősek védelme változatlanul fontos, kérte, hogy lehetőség szerint ők egyáltalán ne menjenek zsúfolt helyekre, a bevásárlásra és a gyógyszereik kiváltására pedig ha lehet, a hozzátartozókat vagy a rokonokat kérjék meg . A tisztifőorvos az idősek vásárlási idősávjával kapcsolatban pedig javasolta, hogy

a 65 év felettiek használják ki azt a két órát naponta vásárlásra, amikor csak ők lehetnek az üzletekben,

mert így kerülhetik el leginkább a megfertőződést.









Edit szerint a korlátozó intézkedéseket mindenkinek be kellene tartania. – Nem véletlenül hozták a kormányrendeletet. A vírus legyőzése a cél.

Az emberek ugyan zúgolódnak, de azért szerencsére többnyire tudomásul veszik az idősáv bevezetését.

Akárcsak azt, hogy 19 órakor be kell zárni az üzleteket, és maszk nélkül nem lehet belépni. Én alkalmazott vagyok, nem hiszem, hogy a főnököm értékelné, ha az én butaságom miatt a bolt kapna egy büntetést , ezért én is nagyon odafigyelek a szabályokra. Néha muszáj határozottnak lennem, vagyis fel kellett emelnem már a hangomat meglett férfiakkal szemben, de a leggyakrabban győz a józan ész – fejezte be az eladó.









Erzsébet határozottan tart attól, hogy akár egy idősebb hozzátartozója, akár ő maga elkapja a koronavírust. Éppen ezért bármilyen korlátozó intézkedést hoznak, maximálisan támogatja azt . – Ez van, most ilyen időket élünk. A 65 év felettiek védelme mindannyiunknak fontos.









Zsuzsa örül az intézkedésnek, de sajnálja, hogy még nem mindenkiben tuda­tosult. – Vásárolni szükséges, ez nem vita tárgya. Úgy van értelme a korlátozásoknak, ha az emberek komolyan is veszik azokat. Én tartom magamat a szigorításhoz.









Krisztián egy húsboltban dolgozik, őt nem érinti az idősáv. – A forgalomra összességében nincs káros hatással az idősáv bevezetése, és

a munkám szempontjából is mindegy, hogy mikor hány éves vásárlók térhetnek be hozzánk

– mondta a fiatalember. – Én semmi kellemetlent nem tapasztaltam eddig, ugyanazok a feladataim, mint bármikor máskor. Pontosan ugyanannyi húst kell begyúrnom – fejezte be.









Zsuzsa hentesüzletben dolgozik, olykor szólni kell a vevőknek. – Megmondom őszintén, hogy a lakosság egy része nem jegyezte még meg, hogy milyen időszakokban vásárolhatnak, de a legtöbben tudják az új információt, és megértik a szabályozás lényegét.

Érdekes módon nyugdíjasok alig jöttek 9 és 11 óra között.

Egyetértek azzal, hogy védeni kell őket a vírustól, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek, de mindenki más esetében is csökkenteni kell a megfertőződés kockázatát. Mi a nyers hús mellett meleg ételt is kínálunk, ezért az árupalettánk szempontjából nem jött jól az újabb korlátozás, de a legfontosabb a járvány lassítása és megállítása.