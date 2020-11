Most ön is könnyen segíthet a bajba jutott gyerekeken!

Mentsünk meg együtt minél több bajba jutott gyermeket!

Mentsünk meg együtt minél több bajba jutott gyermeket!

A Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) 2020-ban is, bár kissé rendhagyó módon, az online térben, de megrendezi adventi jótékonysági akcióját közel 30 hazai családszervezettel karöltve.

Idén az életveszélyes állapotú kisgyermekek helyszíni ellátásáért és megmentéséért kezdtek egy nagyszabású adománygyűjtésbe.

Céljuk nem más, mint immár ötödik alkalommal hasznos és életmentő segítséget nyújtani egy olyan szervezetnek, akiknek munkája rendkívül fontos a kisgyermekek életének megmentésében.







Mentsünk meg együtt minél több bajba jutott gyermeket! © FICSAK

A FICSAK-ról A Fiatal Családosok Klubjának (FICSAK) legfontosabb célja, hogy a társadalom és a családok közt a kommunikációs csatorna szerepét betöltse, a társadalom figyelmét a családokra irányítsa, feléjük pedig az őket érintő lehetőségeket kommunikálja. Munkánkkal közösséget teremtünk a fiatal családosoknak, szülőknek, ahol megoszthatják egymással tapasztalataikat, problémáikban kölcsönösen segítséget kaphatnak egymástól és szakembereinktől. Hiszünk abban, hogy a család és a gyermekek a társadalom legfontosabb építőkövei.

A hazai családszervezetek egész évben azon dolgoznak, hogy a családok életét segítsék. Minden évben, az adventi időszak közeledtével, közösen kiválasztanak egy nemes ügyet és egy alapítványt, akiket minden erejükkel támogatnak.

Életmentő hordágyra gyűjtenek

Az idei gyűjtéssel az 1999-ben megalakult Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítványt támogatják, akik gyermekrohamkocsik és gyermekmentőorvosi kocsi elindításával segítik az Országos Mentőszolgálat munkáját. A FICSAK pedig egy fontos eszköz, az M1 Stryker hordágy megvásárlásában szeretne segíteni az új mentőkocsiban, ami 2,5 millió forintba kerül.







Dr. Goschler Ádám, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat orvos igazgatója bemutatta, hogy milyen hordágyra gyűjtenek idén © Metropol

„Édesanyám előttem a példa”

Király Nóra egyik szívügye a Jótékonysági Vásár és Gyűjtés.

– Az egész édesanyámtól indult, ő előttem a példa. Tagja volt egy jótékonysági női szervezetnek, ahol minden évben tartottak egy hasonló jótékonysági adventi vásárt. Az egész gyermekkoromat úgy éltem, hogy anyukám tavasztól egészen adventig készült. Gyümölcs befőtteket és lekvárokat főzött, hímzett, koszorúkat gyártott az eseményre. Gyakorlatilag az egész éve ezzel telt. Ebben nőttem fel, hiszen én is segítettem neki készülődni és mentem vele árusítani is.







Király Nóra minden családot arra biztat: ebben a nehéz időszakban is próbáljanak pozitívak maradni © Metropol

Emlékszem az arcára, mennyire boldog volt, mikor megtudta mennyit sikerült összegyűjteni egy nemes célért. Ezt szerettem volna tovább vinni, így mikor a FICSAK-ot megalapítottuk, elsők között szerveztük meg mi is a vásárt, ami a klub legnagyobb eseménye lett – mesélte az alapító, aki minden családot arra bíztat: ebben a nehéz időszakban is próbáljanak pozitívak maradni.

– Nézzük és keressük meg mindennek a jó oldalát. Többet tudunk most együtt lenni a családunkkal, gyermekeinkkel. Karácsonykor sem lesz az a nagy rohanás, vásárlás és stresszes készülődés. Most jobban átgondoljuk mire is van valóban szükségünk, hiszen kisebb körben, meghittebben ünnepelünk, így kevesebb rajtunk is az ünnepek előtti teher – tette hozzá.

A „Mentsünk meg együtt minél több gyermeket” online adventi gyűjtésre az adjukossze.hu oldalon kerül sor.

Az Adventi Jótékonysági Vásár történelme:

2016: a daganatos gyermekek és családjaik támogatása

2016-ban indult a vásár, amikor az Őrzők Alapítvány javára kezdődött el a gyűjtés. Az alapítvány több mint 25 éve segíti a leukémiás- és daganatos gyermekek gyógyulását. A támogatásukra szervezett adventi jótékonysági vásár bevételét egy családi apartman felújítására fordították annak érdekében, hogy a szülők a kezelések ideje alatt is beteg gyermekük közelében tartózkodhassanak.

2017: a koraszülött kisbabák támogatása

A nemes cél a következő évben sem maradt el, hisz a vásár szervezői a Melletted a helyem Alapítvány támogatásával a koraszülött kisbabákat helyezték fókuszba. A II. Adventi Jótékonysági Vásárnak az volt a célja, hogy öt kórházba kerülhessen olyan eszköz, amellyel a pici babák anyatejes táplálását tudják hatékonyan támogatni, melyekkel növelni lehet a korán érkezett picik túlélési esélyeit.

2018: a siket és nagyothalló gyermekek támogatása

Ebben az évben a cél az volt, hogy felhívják a figyelmet a hallássérültek sajátos kommunikációs problémáira, s az ennek következtében fellépő életminőségbeli hátrányok megoldására. A jelnyelvet használó közösség saját erejéből sokszínűen és számtalan kommunikációs felületen évtizedek óta próbálja láttatni, megismertetni és megszerettetni a jelnyelvet. Ezt segíti elő a foglalkozás, mely a Jelnyelvi Játszótér nevet viseli és az összegyűlt összegből a program egy éves fenntartási költségét tudták finanszírozni a családok nagy örömére.

2019: szívbeteg gyermekek támogatása

A IV. Adventi Jótékonysági Vásár céljául tűzte ki a szívbeteg gyermekek megsegítését. A tavalyi évben az összefogás oly mértékűre sikerült, hogy bár a kezdeményezés elején a cél egy inkubátor beszerzése volt, mégis két BABYTHERM 8010 nyitott inkubátorral és egy GE Healthcare C1-5-D típusú konvex vizsgálófejjel tudták segíteni a Gyermekszív Központot. Ezek az eszközök a kritikus állapotú újszülöttek ellátásához nélkülözhetetlenek.

Mentsünk meg együtt minél több gyermeket 2020-ban!

A súlyos, életveszélyes állapotú csecsemők és kisgyermekek ellátása különleges, felkészültséget igényel. A családszervezetek szívvel-lélekkel dolgoznak azon, hogy idén is hatékony segítséget tudjanak nyújtani adventi jótékonysági akciójukon keresztül.

A cél, hogy a jövőben is minden gyermek megkaphassa a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Gyermekrohamkocsija által biztosított életmentő ellátást.

Az adományokból egy M1 Stryker típusú hordágyat, a jövő év tavaszán útnak induló rohamkocsiba. A gyűjtésből beszerzésre kerülő eszköz elengedhetetlen felszerelése a mentőautónak, nélkülözhetetlen a kicsik ellátása során. Ez az új világszínvonalú mentőautó több mint 2000 bajba jutott kisgyermeknek fog segítséget nyújtani évről-évre. A gyermekrohamkocsi bárhol képes percek alatt egy mobil intenzív osztályt "felépíteni", magas szintű azonnali ellátást biztosítani és ezzel jelentősen megnövelni a beteg gyermek túlélési esélyeit.

Eseményt is adnak a kisgyermekes családoknak

Az idei gyűjtés kiegészül a Ringató Adventi Jótékonysági ÉLŐ online koncertjével, amelynek időpontja 2020. december 5, szombat 10:30. Aki szeretne a közös éneklésben, mondókázásban, karácsonyra hangolódásban otthonából részt venni, megteheti, csak annyit kérnek a szervezők, hogy egy számára megfelelő és nélkülözhető összeggel támogassa a „Mentsünk meg együtt minél több gyermeket” gyűjtést az adománygyűjtő oldalon.

Az eddig csatlakozott családszervezetek:

Fiatal Családosok Klubja és tagszervezetei

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége

Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

Egyszülős Központ

Magyar Női Unió

Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége

Ringató

RoBirtok

Kosdi Önkéntesek

Szülők Háza Alapítvány

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Civil út Alapítvány

Zöld Követ Egyesület

Bácsalmás Városi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ

KidsOasis - minősített családbarát szálláshelyek

Segítő kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.

Nyíregyházi Leány- és Nőegylet Egyesület

Mindennapok Női Szemmel Egyesület