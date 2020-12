Megszületett az ítélet – börtönbe megy az ámokfutó, aki a kecskeméti plázában lőtt rá volt feleségére

3 év 6 hónapra ítélték azt a 76 éves férfit, aki magából kikelve lőtt rá élettársára a munkahelyén, egy kecskeméti plázában. A bátor nő egy biztonsági őrrel együtt fegyverezte le volt férjét.

3 év 6 hónapra ítélték azt a 76 éves férfit, aki magából kikelve lőtt rá élettársára a munkahelyén, egy kecskeméti plázában. A bátor nő egy biztonsági őrrel együtt fegyverezte le volt férjét.

Mint azt akkor a Bors megírta, Cs. Zsuzsanna tavaly nyáron szakított férjével, az akkor 75 éves Jánossal. A pár 22 évig élt korábban együtt, közös lányuk is született, Zsuzsanna azonban nem bírta tovább elviselni János féltékeny természetét, és kilépett a házasságból.

A férfi azonban képtelen volt feldolgozni a szakítást, folyamatosan fenyegette Zsuzsannát, aki egy idő után fel is jelentette az egyre szélsőségesebben viselkedő Jánost. A férfit ez sem rettentette el, már volt felesége életét is fenyegette, így Zsuzsanna előrelátó módon testőrt is fogadott maga mellé.

Az asszony megérzése sajnos helyesnek bizonyult, ugyanis volt férje időközben borzalmas tervet eszelt ki: felfegyverezte magát, és egyenesen a kecskeméti plázába hajtott, ahol szó nélkül rátámadt az egyik bioüzlet vezetőjeként dolgozó exére.







Jánosnak három és fél évre kell börtönbe vonulnia

– A testőrt el akarta küldeni, azt mondta, menjen ki, csukja be az ajtót. De nem ment ki, dulakodni kezdtek. Én közben lehajoltam, kerestem a gázspray-t, majd János felé fújtam, míg ki nem fogyott – nyilatkozta akkor Zsuzsa a Borsnak. János ekkor kétszer is elsütötte a fegyverét, és csak a szerencsén, a testőr és Zsuzsanna bátorságán múlott, hogy senki nem sérült meg. Az őr ugyanis rámarkolt a fegyver csövére , és úgy próbálta meg kicsavarni az őrült exférj kezei közül-

Ki tudtam volna menekülni, de úgy gondoltam, nem hagyhatom ott a testőrt, ha ő az életét adná értem. Rávetettem magam Jánosra hátulról – mesélte az asszony.