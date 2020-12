Megszakad a szív: Esélyt kap az életre karácsonyi ajándékként a négy éves rákos Oliver

A 100 millió forintos rákkezelés a lehető legnagybb karácsonyi ajándék a kisfiú és családja számára.

Élete legnagyobb karácsonyi ajándékát kapja az a ritka rákkal küzdő kisfiú, aki hamarosan életmentő kezelésen esik át. A hatalmas összeget a család, a barátok és a világ minden tájáról ismeretlen jóakarók gyűjtötték össze.







Oliver ritka rákos betegséggel küzd © JustGiving

A most négy éves angol kisfiút, Oliver Stephensont januárban diagnosztizálták egy ritka betegséggel. Az úgynevezett neuroblastoma évente 100 gyermeket érint az egész Egyesült Királyságban.

A kór átterjedt a koponyájára, a szemgödrére és a csontvelőjére is, ezért nemcsak kemoterápián, hanem őssejt-kezelésen, valamint csontvelő-átültetésen is átesett. Életét azonban véglegesen egy amerikai kezelés mentheti meg, amely megakadályozza a rák visszatérését. Ehhez gyűlt most össze most az egyik internetes oldal, a JustGiving segítségével 270 ezer font, azaz a több mint 100 millió forint.

A hihtetetlen adomány nemcsak a család és a barátok, hanem az egész világ összefogásának is köszönhető. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki segített

– idézi az édesanyát, Laurát a DailyStar.

Nagyon nehéz év volt ez számunkra, Oliver sokat küzdött. Most jól van, fitt és erős. A következő lépés, hogy Amerikába menjünk a kezelésre. Ez a valaha volt legjobb karácsonyi ajándék

– tette hozzá.

A nő elmondta, mivel a ritka betegségből kigyógyuló emberek 60 százaléka visszaesik, ők minden meg akarnak tenni, hogy ez Olivernél ne következzen be. Az amerikai útra jövő év márciusában kerülhet sor.