Megrázó vallomást tett a színész Nagy Zsolt: „Alkoholista vagyok, éppen jövök le”

D. Tóth Kriszta autós beszélgetős műsorában, az Elviszlek magammalban legutóbb Nagy Zsolt színművész volt a vendég, aki váratlanul őszintén beszélt problémáiról a riporternek.

A beszélgetés egy pontján ugyanis fia futballkarrierje került szóba, és az, hogy milyen nehezen viselte, mikor kiderült, gyermekének van rá esélye, hogy a sport miatt elhagyja az országot és külföldön próbáljon szerencsét. Itt azonban Nagy váratlanul elárulta, hogy nem ez most élete legnagyobb nehézsége.

Azért voltam rossz passzban, mert alkoholista vagyok, és most éppen jövök le. És egy hónapja tiszta vagyok

– vallott őszintén a színész.

– El kellett ennek a pontnak jönnie. Ez tény. (...) Mindig visszaestem, nem volt elég erőm, de most minden összesűrűsödött és válaszút elé kerültem – mondta Nagy, aki őszinteségével azoknak az alkoholproblémákkal küzdő embereknek akar segíteni, akik vele együtt bajban vannak.









Az ismert színész 14 éves korában kezdett el inni, de akkor még csak alkalmanként. A helyzet akkor változott, amikor elkezdett foglalkozni a színészettel és „minden este ment az okosodás, a fejtágítás, az őrület, a saját sebeink feltépkedése”. Ezt olyan fájdalmasnak élte meg, hogy azt érezte, kell valami, ami „tompítja” az érzéseit. Szerinte ki lehet lábalni a szenvedélybetegségből, de valamilyen szervezet segítségéhez kell fordulni.

Menjenek el az emberek, és megváltozik az életük. Ezt tapasztalatból mondom

– mondta a Kontroll című filmből is ismert színész, aki azt is bevallotta, olykor inkább az önsajnálatba menekült, és inkább úgy csinált, mintha az állapota nem is változhatna meg soha.

De, megváltozhat. És tiszta fejjel sokkal jobb élni, mint egy ködben

– tette hozzá.

A teljes beszélgetést itt tekinthetik meg: