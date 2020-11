Megrázó! Maradandóan károsodott a koronavírusos 11 hónapos baba - szívátültetés fenyegeti

Maradandó károsodást szenvedett egy koronavírussal megfertőződött 11 hónapos kisbaba. Az orovosok szerint a jövőben szívroham veszélye fenyegeti, de előfordulhat, hogy szívátültetésen kell átesnie az életbenmaradásért.

Baby left with lifelong heart condition after suffering Covid-linked syndrome https://t.co/gz2mhlvmdR — The US Sun (@TheSunUS) November 15, 2020

A 11 hónapos Leia Goswinnál elsőként diagnosztizálták a Covid szövődményeként kialakult úgynevezett gyerekkori multiszisztémás gyulladásos szindrómát. A gyermek négy hétig feküdt kórházban a Kawasaki-kórhoz hasonló rémisztő tünetekkel, köztük vörös kiütésekkel a testén. Bár édesanyja, Hannah hat hónappal a diagnózis után azt mondta, kislánya jól van, és nem lesz semmilyen problémája, kiderült, hogy a helyzet súlyosabb, mint gondolták.

Az artériák gyulladását okozó betegség miatt a kis Leiát a jövőben szívroham veszélye fenyegeti, kialakulhat nála súlyosabb szívelégtelenség, sőt akár szívátületetésen is át kell majd esnie.

A kislánynak egyébként van egy ikertestévre, Thea, aki lyukas szívvel született.

