Megrázó fotók: így nézett ki egy fiatal anyuka két év heroinozás után – mára rá se lehet ismerni

Brutális felvételeket osztott meg magáról egy 27 éves nő, aki két éven keresztül napi szinten fogyasztott különböző kemény kábítószereket. Önpusztításának meg is lett az eredménye.

Brutális felvételeket osztott meg magáról egy 27 éves nő, aki két éven keresztül napi szinten fogyasztott különböző kemény kábítószereket. Önpusztításának meg is lett az eredménye.

Két éven keresztü minden egyes nap drogozott – főleg heroinozott és kokainozott – egy fiatal nő. A skóciai Fochabers városában élő 27 éves Demi-Nicole Dunlop nem csak a külalakját, de az életét is teljesen tönkretette. Ma azonban büszkén jelentheti ki: sötét múltját maga mögött hagyta. Noha jelenleg is folyamatos kezelés alatt áll, négy hónapja tiszta.

Facebook-oldalán nem csak történetét osztotta meg, de megrázó felvételeket is közzétett arról, hogy nézett ki a kokainos-heroinos időszak alatt – ugyanakkor azt is megmutatta, hogy néz ki most. A különbség – ne szépítsünk! – ég és föld. Mintha két különböző embert látnánk.

Demi-Nicole a mélyponton:

...és ugyanabban a törölközőben most:

Függőként esett teherbe

Demi-Nicole posztjában leírta: függősége kellős közepén teherbe esett. 12 hétig feküdt kórházban, majd világra hozta kislányát, Harlynn-t. Noha a baba akkor egészségesnek tűnt, később rosszabbra fordult az állapota. Ő végül a gyámügyhöz került, Nicole nagyobbik gyermekét, a hétéves Hudsont pedig édesanyja neveli.

Nehéz szívvel, de be kell ismernem, hogy jelenleg még nem vagyok képes felnevelni a gyermekeimet – magyarázta.

Demi-Nicole-ról egyébként mostanában senki nem mondaná meg, milyen évek állnak mögötte. Tökéletes sminkjében bárki megfordulna utána az utcán:

Korábban egész más volt a helyzet. Akkor inkább elfordultak tőle:

A skót nő posztját eddig 16 ezerszer osztották meg. Maga is leírta: azt szeretné, hogy a lehető legtöbb emberhez eljusson a története, és a lehető legtöbben okuljanak belőle.