Megható: hónapokig volt tündér, hogy egy vadidegen kislány magányát enyhítse

Mindkettejüket megviselték az elmúlt hónapok – fájdalmukat azonban egy különös, filmbe illő barátság enyhítette.

Igazi, karácsonyi filmbe illő barátságot kötött egy négyéves, magányos kislány és egy nő, aki úgy érezte: ismeretlenül is enyhítenie kell a gyermek fájdalmán. A hónapok során azonban rájött: a különös kapocs neki is rengeteget adott.

A kaliforniai Culver City városában élő Kelly Kenney egy áprilisi napon igen különös dologra lett figyelmes: egy négyéves helyi kislány, Eliana, aki a karantén miatt egyedül érezte magát és nem volt kivel beszélgetnie, egy cuki kis tündérkertet épített egy fa tövébe. Kelly gondolt egyet, és hagyott egy üzenetet, melyben örömmel közölte:

a kertbe beköltözött egy Sapphire nevű tündér.

Az elkövetkező hónapokban a páros rendszeresen váltott üzenetet a fa tövében, Kelly pedig többször hagyott kisebb ajándékokat a tündérkertben a kislánynak Sapphire nevében.

Tündéri barátság

Kelly a közelmúltban hozta nyilvánosságra a tündérkert történetét. Mint elmesélte, tavasszal ő maga is nehéz időszakon ment keresztül, így átérezte a kislány helyzetét.

– Magamat láttam Eliana üzenetében, és tudtam, hogy ha elég mágikus ahhoz, hogy tündérkertet készítsen, abban is meglátja majd a varázslatot, hogy kap pár sort egy tündértől – mesélte.

Mint ahogy a mesékben is lenni szokott, a való életben is jött azonban egy nemvárt fordulat: a kislány családja költözni készült. Kelly Kenney úgy érezte, nem inthetnek egymásnak búcsút anélkül, hogy legalább egyszer ne találkozzanak személyesen, így írt a kislánynak pár újabb sort, amiben elárulta: ő maga is kiköltözik – és amikor a tündérek költöznek, egy napra emberméretűek lesznek, hogy elbírják az összes cuccukat. Ezt követően pedig Eliana édesanyjával közösen megszervezte a találkozót.

A találkozó után Kelly elmesélte: szerinte épp a mostanihoz hasonló nehéz időkben van a legnagyobb szükségünk arra, hogy felfedezzük a bennünk élő gyermeket és a bennünk rejlő varázslatot.

Mindenki lehet Sapphire. Nem érdemlem meg a magasztalást, hisz Eliana ugyanolyan hihetetlen, és határozottan többet segített rajtam, mint amit ő most felfog ebből – magyarázta, hangsúlyozva: erre a pár hónap tündérlétre neki is ugyanolyan nagy szüksége volt, mint a négyéves kislánynak.

