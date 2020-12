Megerőszakolt húga szavai dönthetnek a kőbányai machetés gyilkosról - Dániel saját kivégzését kéri - 18+

Vajon saját húga fogja megpecsételni a kőbányai machetés gyilkos, K. Dániel sorsát? A férfi ellen ugyanis hétfőn nem mást, mint saját húgát állítják tanúként, mivel a vád szerint a férfi a gyilkosság előtt, karácsonykor megerőszakolta a kislányt.

Mint arról a Bors is írt: tavaly szilveszterkor az akkor 22 éves K. Dániel becsöngetett az alatta lakó háromgyerekes családanyához, K. Szabinához, és ahogy az asszony ajtót nyitott, Dániel szó nélkül rátámadt a magával vitt machetével. A brutális kivégzést az asszony három sikoltozó kislánya is végignézte, ahogyan azt is, ahogy Dániel az eset után szó nélkül elrohan.







© Bors

A férfit nem sokkal később elfogták, a férfi pedig mindent bevallott. Elmondta, hogy az eset előtt nagyon sokat ivott, szteroidozott és depresszív hangulatban volt, azonban azt a mai napig nem tudta megmagyarázni, miért is támadt rá az alatta lakóra.

A rendőrségi eljárás azonban sok szörnyűségre is fényt derített: kiderült ugyanis, hogy a férfi az eset előtt, karácsonykor a saját kishúgára is rátámadt, és szenteste után megerőszakolta, a laptopján pedig rengeteg gyerekpornót is találtak. Egyes gyanú szerint a férfi Szabinához sem véletlenül kopogtatott, szemtanúk szerint a férfi ugyanis Szabina lányát, a 14 éves Lilit szemelte ki magának, őt akarta megtámadni és megerőszakolni.







© Tv2/Tények

A férfi az első tárgyalásán mindent bevallott, két vádat azonban a mai napig nem ismert el: azt ugyanis váltig állítja, hogy egy ujjal sem nyúlt a kishúgához, ahogyan azt is tagadja, hogy Lilikét szemelte volna ki magának.

Most számtalan kérdésre születhet válasz, ugyanis hétfőn folytatódik a férfi pere, amin Dániel kishúgát hallgatják meg. A férfi már előző tárgyalásán is halálért könyörgött: