Megcsillant a remény, hogy áprilisban vége lehet a járványnak - Biztonságos a januárban érkező Covid-oltás

December végén, január elején az első adag koronavírus-vakcina megjön Magyarországra. A krónikus betegeket, az időseket januárban be tudjuk oltani, a nagy tömegeket áprilisban” – jelentette be Orbán Viktor. A hírnek a többség örül, de vannak aggodalmaskodók is: lehet-e ilyen gyorsan biztonságos vakcinát kifejleszteni? A Ripost utánajárt.

Csúcstechnikával és sok szakemberrel nyernek időt

– A vakcinafejlesztés egyrészt azért gyors, mert rengeteg pénz ömlik bele, másrészt bizonyos fázisokat összesűrítenek,

a laboratóriumok már a járvány előtt is létrehoztak szövetségeket, és leosztották egymás között a munkafázisokat

– Olyan ez, mint a házépítés. Általában egy év alatt készül el egy ház, de

ha kétszer annyi munkást veszünk fel és kétszer annyi gépet vetünk be, akkor fél év alatt is felépíthető.

Ez a helyzet a Covid–19 elleni vakcinával is – magyarázta Peter Sabaka szlovák infektológus.

Az előző évtizedek bevált oltásai és oltáskutatási eredményei is gyorsítják a koronavírus elleni vakcina kifejlesztését. Amint ugyanis a szakemberek közzétették a vírus örökítőanyagát, a világ bármely kutató-fejlesztő laboratóriuma el tudta kezdeni a munkát, így egyszerre több cég is párhuzamosan dolgozhat a vakcinán .

