Még a postásnak is pucéran nyit ajtót a gyönyörű ex-focistafeleség – 18+

A bombatestű Lizzie Cundy volt focistafeleség minden adandó alkalmat kihasznál arra, hogy meztelenkedhessen.

Az 52 éves asszony elmondása szerint annyira imád pucérkodni, hogy még a házimunkát is ruha nélkül végzi, sőt ajtót is pőrén nyit ha csönget a postát. Férfirajongói legnagyobb örömére mindezt dokumentálja is az Instagramon.

– Imádok meztelenkedni! Nem gondolnám, hogy ezzel bármi baj lenne, csupaszon születtünk, és hatalmas szabadságérzést ad. Persze tudom, hogy a postásra néha ráhozom az infarktust – mesélte nevetve a The Sunnak a gyönyörű asszony.

