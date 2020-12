Már úgyis halott volt – ezzel magyarázta a bíróságon a férfi, hogy megette kivégzett barátnője szerveit - 18+

Amikor Tammy és Joseph 2014-ben megismerkedtek, a lány tudta, hogy párja börtönviselt, de nem tudta az összes részletet a múltjáról, csak annyit, hogy köze volt drogokhoz, autós támadáshoz és elmenekült a rendőrség elől. Arról viszont fogalma sem volt, hogy a férfi gyilkosságért ült, miután megölte az exét, és megtámadta a családját még 1998-ban.

A southern Indiana man Joseph Oberhansley accused of killing his ex-girlfriend Tammy Jo Blanton and eating parts of her body was convicted of murder on Friday. https://t.co/3t6Nj0Ym4P pic.twitter.com/5qA8flCrj9 — wiki fox news (@fox_wiki) September 19, 2020

Tammy pár hét randizás után megismerte a férfi igazi arcát és elkezdett félni tőle. Hazaköltözött apjához és még a zárakat is lecserélte. Egyik reggel viszont nem jelent meg a lány a munkahelyén, így a kollégái, akik tisztában voltak a magánéleti problémáival, elkezdtek aggódni miatta, és felhívták a rendőrséget. A nyomozók Tammy házában találták a zavarodott Joseph-et, egy véres késsel a zsebében, a lány holttestére pedig a fürdőkádban bukkantak rá. A mellkasa fel volt vágva, több belső szerve el volt távolítva, ráadásul az agya egy részét is kivágta a férfi. Az étkezőasztalon pedig egy koszos tányér volt véres késekkel.

Joseph első vallomása szerint azért ette meg szerelmét, mert az már „amúgy is halott volt”, majd ezt arra módosította, hogy ő csak átjött, hogy visszacseréljék a dolgaikat, de meglátta, hogy két férfi betört Tammy-hoz. A férfit először mentálisan zavartnak minősítették, majd ezt 2019-ben, a férfi saját ügyvédje visszavonta. Idén szeptemberben a férfi tárgyalása 400 km-rel arrébb folytatódott, mert túl nagy volt a médiafigyelem.

