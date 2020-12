Már háziállatoknak is fejlesztenek koronavírus-vakcinát

Több tanulmány is bizonyította, hogy a koronavírus-járvány bizony nem csak az emberekre, de az állatokra is veszélyes lehet. Épp ezért a vakcinafejlesztők belefogtak a kedvenceinket megóvó szérum kifejlesztésébe is.

2020.12.15.





