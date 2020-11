Magyar graffitiművész kelti életre a szürke falfelületeket – fotók

Taker – a fotórealisztikus graffitiket festő magyar művész neve nemcsak itthon, hanem külföldön is jól cseng, hiszen a világ számos nagyvárosában – New Yorktól Aucklandon át egészen Pozsonyig – láthatóak alkotásai.







New York (Egyesült Államok) © Taker

Pedig a 2000-es évek elején ő is úgy kezdte, mint sok kortársa, a haverokkal járta az utcákat és festékszóróval „firkálgatott” az üres felületekre. Ám többre vágyott ennél. Amikor pedig szembe találta magát egy német csoport fotórealisztikus képeivel, rájött, hogy neki is ez a vonal jön be leginkább.







Auckland (Új-Zéland) © Taker

Persze az elhatározás és a megvalósítás között nem volt nyílegyenes az út, de azt hamar eldöntötte, az olyan kisebb megrendelések, mint egy gyermekszoba kifestése, nem éppen az, amire vágyik. Inkább saját pénzén külföldre utazott, hátha ott megkapja a lehetőséget és a pozitív visszajelzést. 2016-ban kiment egy évre Új-Zélandra, de New Yorkban is megállt, és mindkét helyen óriási szeretettel fogadták, na, és nem mellesleg azt festhetett a rendelkezésére bocsátott óriási falfelületekre, amit csak akart, ráadásul még a festéket is a megbízói állták. Azóta pedig nincs megállás.







Penelles (Spanyolország) © Taker







Penelles (Spanyolország) © Taker

Tavaly májusban felmondott a munkahelyén, hogy teljes állásban a street artnak szentelje tehetségét, s noha a koronavírus-járvány miatt idén szinte minden külföldi megbízását lemondták, vagy elhalasztották, nem adja föl az álmát.

Ha rajtam múlna, az örökkévalóságnak szólnának a festményeim, ám az egyik New York-i képemre már ráfestett más művész. De ez így működik – árulta el a Vasárnapi Borsnak.







Erdőtelek (Magyarország) © Taker

Pedig egy-egy aprólékosan kidolgozott graffitit akár egy hétig is készít, és 100–150 flakon festéket használ föl hozzá, mint például az erdőtelki mókushoz, amelyet a PreBeton Zrt. silóinak 200 négyzetméteres felületére szórt fel. S hogy milyen reakciókat kap az utca emberétől?

– Előfordul, hogy munka közben is megszólítanak, jól esik a dicséret, de ilyenkor nincs időm sokáig beszélgetni. Leginkább egyébként online találnak meg, sőt a régebbi műveim sorsát is segít nyomon követni, hogy sokan jelzik, lefotózzák, ha arra járnak – tette hozzá.







Budapest (Magyarország) © Taker







Askelón (Izrael) © Taker