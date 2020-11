Lebukott a százmilliókat mozgató pókerkirálynő: világsztárok jártak hozzá játszani

Molly Bloom tehetséges sportoló volt, síelőként egészen az amerikai válogatottságig vitte, de egy sérülés végül kettétörte az olimpiai álmait. Ám a sikerorientáltsága később sem változott, így lett belőle a világsztárok és pénzemberek privát pókerpartijainak legfőbb szervezője. Végül lekapcsolta az FBI, és 2014-ben a bíróságon egy év próbaidőre, 200 óra közösségi munkára, valamint 1000 dollár bírság megfizetésére ítélték, miután bűnösnek vallotta magát néhány vádpontban, amelyek között szerepelt az illegális sportjátszmák szervezése is.







Molly Bloomnak 10 év börtön is kinézett, végül csak felfüggesztettet kapott © AFP

Pincérnőből mindenes

Molly, ha már nem jött össze a sportkarrier, apja kérésére a jogi pályát választotta. Előtte azonban kicsit élni akart, így került Los Angelesbe, az elit Viper Roomba – ami sokáig Johnny Depp tulajdona volt –, ahová csupa gazdag ember járt. S nemcsak enni és inni, hanem a különszobákban pókerezni is. Habár a főnöke folyton ugráltatta Mollyt, hamar kiderült, hogy több egy egyszerű pincérnőnél, így gyorsan nélkülözhetetlenné, egyfajta mindenessé vált. Közben persze élvezte, hogy hírességek között mozoghat, és belekóstolt kicsit a luxusba is.







Nagyban ment az illegális póker © Shutterstock

Sztárok gyűrűjében

A nő hamarosan olyan jól kiismerte magát ebben a világban, hogy saját kezébe vette a sorsát, és maga kezdett el privát pókerpartikat szervezni. Új helyszínen, a saját szabályai szerint, még nagyobb tétekért ment a játék, a később kiszivárogtatott információk szerint olyan világsztárok között, mint a színész Ben Affleck, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Macaulay Culkin, vagy a sportoló Alex Rodriguez.







Tobey Maguire (balra) és Leonardo DiCaprio is nagyban játszott Mollynál © AFP

Molly tehát 23 évesen üzleti zsenivé képezte magát, és közben a pókert is kitanulta.

Határ a csillagos ég?

Végül áttette a székhelyét New Yorkba, és a több tízezres fogadások helyett már milliós beugrókkal folyt a kártyázás – illegálisan. Úgy tűnt, nincs megállás, hiszen saját maga lett a „bank” is, és átvilágította a játékra jelentkezőket, kiszűrve a gyanús alakokat. Mégis porszem került a gépezetbe. Az FBI egyik Molly játékaira szervezett rajtaütése során 125 embert tartóztatott le. Többekről kiderült, hogy közük van az orosz maffiához, illetve egy vállalkozó csalási ügyében az ő neve is besározódott – pénzmosásban és zsarolásban való részvétel –, így már nem volt menekvés.

Megúszta a börtönt







Az Elit játszma című filmet a pókerkirálynő könyve alapján forgatták © AFP