Kötelező maszk az étteremben – Tudomásul veszik a vendégek a vasszigort

Vasszigor lépett tegnaptól életbe: a szórakozóhelyeken és az éttermekben is kötelezően viselni kell a maszkot, ami csak a konkrét étkezés és italfogyasztás alatt dobható félre. A szabálysértőkre 150 ezer forintos bírság is kiszabható.

Veszélyes ütemben terjed a koronavírus világszerte, így Magyarországon is. A kormány célja, hogy az ország működjön, de a járvány minél jobban kordában legyen tartva. Pont ezért szigorított a szabályokon, ma lépett életbe az új előírás, amely szerint már a szórakozóhelyeken és a vendéglátóegységekben is hordani kell. Természetesen fontos a másfél méteres távolság betartása, és a gyakori kézmosás is.







Most már a vendéglátó- és szórakozóhelyeken is maszkot kell hordani a betérő vendégeknek, ez a pár szabálykövető © Shutterstock

Gyorsabban tálalják az ételeket

Dham Thi Ninth Nguyei egy vietnai éttermet üzemeltet a Mester utcában. A hölgy számára nem újdonság a maszkviselés, ugyanis az ázsiai emberek korábban megszokták. Náluk természetes, hogy ha egy egyszerű influenzával megfertőződnek, már eltakarják az arcukat, hogy ne adják át másnak a kórt.

– Ma van a szigorítás első napja, és kijelenthetem, hogy egyelőre nincsenek rossz tapasztalataim. A vendégeink már a bejáratnál maguktól felveszik a maszkot, és csak akkor veszik le, ha megkapták az első fogást – mondta a vállalkozó és hozzátette: elviekben a vendégeknek ismét el kellene takarniuk az arcukat, ha a felszolgáló a levesestányért elvitte, egészen az újabb fogás érkezéséig, ők viszont elejét veszik az esetleges kellemetlenségeknek.

– Igyekszünk úgy intézni, hogy mire az első fogással végeznek, elkészüljön a következő, így nincsenek üresjáratok – magyarázta, majd bájos pincér kollégájának, Alíznak adta át a szót.

– Természetesen felkészültem arra az eshetőségre, hogy figyelmeztetnem kelljen valakit az arca eltakarására, de úgy veszem észre, hogy szerencsére mindenki tartja magát a szabályhoz – szögezte le az alkalmazott.

Nem keresnek kiskaput a vendégek

Gábor egy pizzéria tulajdonosa, nem tart attól, hogy regulázni kell majd a vendégeket.

– Pont ma beszélgettem egy ismerősömmel arról, hogy megemelték a kiszabható pénzbírság összegét. A szigorítás érthető. Nálunk egyelőre senkire sem kellett rászólni, pedig jócskán jönnek az emberek. Én is úgy gondolom, hogy amíg a vendégek csak beszélgetnek, takarják el az arcukat. Mindenki kibírja. Persze minden előírás kijátszható, mert meg lehet tenni, hogy szándékosan húzzák az időt az étel elfogyasztásával, de én nem láttam olyat, hogy valaki direkt a megúszásra törekedne. Biztató, hogy a legtöbben belátják, hogy a járvány leküzdése mindannyiunk érdeke – fejezte be a vendéglős, miközben Zsolt, a pizzaszakács éppen elkészült egy rendeléssel.







Gábor pizzériát üzemeltet, vendégei betartják a szabályokat © Móricz István

– Én folyamatosan viselem a maszkot. Ez ellen nincs értelme tiltakozni. Nem csak a bírság miatt – mondta a fiatalember.







Zsolt szerint nincs értelme tiltakozni © Móricz István

Kényelmetlen, de elfogadják a döntést

Gyula, a felszolgáló felkészült arra, hogy lesz, akit figyelmeztetni kell majd az új sza­bályra.

– Eddig egy vendéggel sem volt probléma. Ha valaki nem veszi fel a maszkot, udvariasan figyelmeztetni fogjuk – szögezte le a férfi, utalva arra, hogy nyilván nem szeretnének a főnökei egymillió forintos bírságot kifizetni. Amennyiben ugyanis egy vendéglős a szabályt nem tartatja be, ennyi pénztől kell megválnia. A megkérdezett vendégek egyébként vegyes érzésekkel vették tudomásul a szigorítást. Ilona szerint a 150 ezer forintos büntetés a hazai fizetésekhez viszonyítva túl magas, a vőlegénye, János viszont úgy gondolja, hogy talán éppen ezért fogja mindenki többször is meggondolni, érdemes-e ellenkezni.







Gyula szerint azért majd lesz, akit figyelmeztetni kell © Móricz István

András eleve az asztalra tette a maszkját, a hamburger elfogyasztásának idejére.







András tisztában volt a szigorítással, be is tartja © Móricz István

– Tudomásul veszem, hogy ez a szabály – jelentette ki.