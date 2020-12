Koronavírus-vakcina: van olyan oltás, amit akár háromszor is meg kell ismételni

Hamarosan több eredményes vakcina is elérhetővé válik idehaza, így lassan fellélegezhet az ország. Azonban lesz olyan ellenszer, amit háromszor is be kell adni ahhoz, hogy védettséget nyújtson.

