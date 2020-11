Koronavírus ellenszere - Nobel-díjat kaphat a vakcináért a magyar tudós

A Philadephiában élő Karikó Katalin tette le a messenger RNS-módszer alapját, ez most az egyik legígéretesebb készítmény a koronavírus elleni védekezésben. A magyar biokémikus szabadalmával készített vakcina gyártása már el is kezdődött. Fantasztikus eredményeiért szakmájában úgy vélik, neve a Nobel-díj jelöltjei között is fel fog tűnni.

2020.11.18. 03:00 Bors





A Philadephiában élő Karikó Katalin tette le a messenger RNS-módszer alapját, ez most az egyik legígéretesebb készítmény a koronavírus elleni védekezésben. A magyar biokémikus szabadalmával készített vakcina gyártása már el is kezdődött. Fantasztikus eredményeiért szakmájában úgy vélik, neve a Nobel-díj jelöltjei között is fel fog tűnni.