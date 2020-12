Koronavírus: egy kínai vakcina is képbe került Magyarországon

Magyarország kormánya továbbra is mindent megtesz azért, hogy mielőtt hatékony és biztonságos vakcinához juttassa az állampolgárokat. Napokon belül egy ígéretes kínai vakcina dokumentációjának átvizsgálására is lehetősége nyílik a magyar szakembereknek.

Magyarország kormánya továbbra is mindent megtesz azért, hogy mielőtt hatékony és biztonságos vakcinához juttassa az állampolgárokat. Napokon belül egy ígéretes kínai vakcina dokumentációjának átvizsgálására is lehetősége nyílik a magyar szakembereknek.

Néhány napon belül megérkezhet egy kínai vakcinagyártó védőoltás dokumentációja Magyarországra – Jelentette be Menczer Tamás államtitkár a Facebookon. Az államtitkár azt is elárulta, az ország jelenleg három kínai céggel – két magán és egy állami vakcinagyártóval – is kapcsolatban áll .







© Pexels.com