Koronakörkép: Több mint tízezren haltak meg Romániában

Meghaladta a tízezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Romániában. Vasárnap reggelre 131-gyel nőtt a fertőzésben elhunytak száma, hétfőn pedig újabb 130 halottat vettek nyilvántartásba, ezzel keleti szomszédunknál már 10 177 ember halt bele a koronavírusba a járvány kezdete óta.

Romániában to­vábbra is hatalmas nyomás nehezedik a kórházakra. Immár egy hete szorul több mint 13 ezer koronavírusos beteg kórházi ápolásra, aminek következtében több megyében is megteltek az intézmények. A betegeket most már kénytelenek a kevésbé fertőzött megyék kórházaiba átszállítani. Az intenzív osztályokon kezelt betegek száma már tizenegy napja 1100 fölött van, korábbi hírek szerint az ide került betegek kevesebb mint felének sikerül megmenteni az életét. A karácsonykői kórház intenzív osztályán két hete kiütött tűz miatt még két ember vesztette életét, ezzel a tűzvész halálos áldozatainak száma 14-re emelkedett.







Vasárnap reggel a villanyhálózat túlterhelése miatt a kolozsvári CFR-kórházban is tűz ütött ki, de a lángokat szerencsére hamar eloltották, és csak három beteget kellett elköltöztetni az egyik kórteremből. A kórházra azonban 50 ezer lejes, azaz mintegy 3,68 millió forint bírságot szabtak ki, mert nem rendelkezett a törvény által megkövetelt tűzvédelmi engedéllyel. Némi jó hír, hogy amíg múlt szerdán és csütörtökön még 10 ezer felett volt az új betegek száma Romániában, addig legutóbb már csak 4207 fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt az országban.







Rohamos növekedés Szerbiában egy hónap leforgása alatt megtízszereződött az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Míg október 22-én még 416 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, egy hónappal később már 4995-öt. Azonban korántsem ez volt a legmagasabb új esetszám az országban, a múlt héten volt olyan nap, amikor a hatezret is meghaladta az újonnan azonosított fertőzöttek száma.







Javuló osztrák helyzet Ausztriában kezdi meghozni gyümölcsét a november közepén bevezetett kijárási tilalom. A Kronen Zeitung hétfő reggel közölt adatai szerint nyugati szomszédunknál az elmúlt napban 3145 új fertőzöttet regisztráltak, ami október 27-e óta a legalacsonyabb szám. A fertőzésbe 24 óra alatt 71 ember halt bele, ezzel a koronavírusban elhunytak száma 2459-re emelkedett.







Enyhítenek a franciák Franciaországban 2021 januárjáig három lépcsőben, fokozatosan tervezik feloldani a járvány miatt bevezetett általános karantént. A vendéglátóhelyek még nem nyithatnak ki, és a kijárási korlátozások is érvényben maradnak egyelőre, de a vonatok december 14-től már teljes kapacitással közlekednek. A részleteket Emmanuel Macron francia elnök kedd esti televíziós beszédében ismerteti majd.







Rosszakaró hackerek Míg a világ kórházainak dolgozói mindent megtesznek, hogy megmentsék a betegek életét, egyre több kibertámadás éri a kórházakat. A német Frankfurter Allegemeine Sonntagszeitung (FAS) című lap értesülései szerint informatikai bűnözők 43 alkalommal hajtottak végre eredményesen támadást kórházak ellen a január-novemberi időszakban Németországban. Ez több mint kétszeres növekedés tavalyhoz képest, és azt jelenti, hogy majdnem minden hétre jut legalább egy sikeres támadás.