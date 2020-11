Készítsen otthon biztonságos és mosható arcmaszkot!

Egyszerű arcmaszkot a háztartásban fellelhető vagy olcsón beszerezhető anyagokból otthon is gyorsan készíthetünk. A Bors abban ad tanácsot, hogyan varrja meg önmagának és családjának az arcmaszkokat.

A maszk készítésének a legfontosabb szempontja, hogy önmagunkat és másokat is megvédjünk a koronavírus-fertőzéstől. Amire még oda kell figyelni, hogy az kényelmes legyen, hiszen szerdától már kültéren is viselni kell azt, így ajánlott olyat varrni, amit egész nap tudunk viselni. Ez főleg a gyerekeknek készülőkre érvényes. Emellett a többség már azt is figyelembe veszi, hogy a ruházatához is passzoljon az arcmaszk, a szemüvegeseknek pedig arra is figyelniük kell, hogy úgy alakítsák ki a formáját, hogy a lencsék ne párásodjanak be.

Így varrja meg Szükséges anyagok: 2 db körülbelül 25×15 cm méretű pamutszövet 2 db 15 cm hosszúságú gumi (hajgumi, esetleg zsinór vagy textil madzag) Tű és cérna Varrógép Olló

Minél vastagabb, annál jobb

Válasszon olyan anyagot, ami sűrű szövésű, vagy ha vékonyabb, akkor hajtogassa azt duplán.

Egy gyertyával könnyen ellenőrizheti, hogy kellőképpen véd-e: maszkkal az arcán próbálja meg elfújni a gyertyalángot, ha sikerül, akkor túl vékony az anyag, ha nem, akkor megfelelő. Akkor jó, ha elég vastag, de nem akadályozza a légzést.

Varrással ké­szült arcmaszk elkészítéséhez a Semmelweis Egyetem honlapján is találtunk útmutatót. Amire azonban felhívják a figyelmet, hogy ezek nem sebészeti maszkok vagy FFP2 részecskeszűrő félálarcok, hanem lakossági, hétköznapi használatra alkalmas, többször használható álarcok.









Tartson erősen

Fontos, hogy szorosan, de kényelmesen illeszkedjen az archoz. A rögzítésére két módszer is van , vagy hátul a fejen legyen összekötve, vagy fülre akasztható madzaggal készítsük. Rövidáruboltban vásárolhat ehhez való vékony gumit, ami nem bántja a bőrt, de megfelelően tart egész nap.

Viselés után fontos minden alkalommal minimum 60 fokos vízben kimosni.

Amennyiben a maszkot nem azonnal mossuk ki, akkor a mosásig dupla nejlon zacskóban tároljuk minden mástól elkülönítve, lehető­ség szerint az erkélyen, vagy teraszon. Az egyszer használatosat mindig nejlonba be­csoma­golva dobjuk a szemetesbe.