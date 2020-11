Kemény szigorítások jönnek mától

Az operatív törzs múlt csütörtöki tájékoztatóján jelentették be, hogy a kormány kiterjeszti hétfőtől a maszkviselés kötelezettségét a vendéglátásra és a szórakozóhelyekre. Még aznap meg is jelent a Magyar Közlönyben a kötelező maszkhasználat kiterjesztéséről szóló kormánydöntés.

Orbán Viktor: Hétfőtől új világ kezdődik

Orbán Viktor ezt a döntést a múlt péntek reggeli rádióinterjújában úgy nevezte, hogy hétfőtől a maszkviselés kapcsán az ellenőrzések tekintetében egy új világ kezdődik. Eddig a rendőrség kért, magyarázott, mostantól már büntet és kész. Én abban látom a kulcsot, hogy a maszkviselést be kell tartani. A helyzet és a fertőzés arányszámai arra késztetnek minket, hogy tekintsük úgy, vége a beszoktatási időszaknak. A maszkot hordani kell, aki nem hordja, az felelőtlen, és veszélybe sodorja az ismerősi körét. A rendőrségnek joga van bezárni az éttermet, akár kulturális és sportrendezvényeket is. Eljött ez a pillanat is - magyarázta a kormányfő.







Ezért bővítették a maszkviselési szabályokat

Mindenkinek van felelőssége ezekben a napokban, az egyéni felelősség, a közös felelősség, a hatóságok felelőssége - minderről már Müller Cecília beszélt. Az országos tisztifőorvos rendkívül fontosnak mondta, hogy

MINDENKI VEGYE KOMOLYAN A SZABÁLYOKAT, MERT ÍGY LEHET LASSÍTANI A JÁRVÁNY LEFOLYÁSÁT.

Fontosnak nevezte azt is, hogy mindenki számára rendelkezésre álljon a megfelelő ellátás a kórházakban. Legyen mindenkinek helye, intenzív ellátója, lélegeztetőgépe - Magyarországon jelenleg mindezek megvannak, ahogy a szükséges ellátásformák, gyógyszerek is.

Hétfőtől szigorítunk, mert szigorítani kell

- mondta, de azt is, hogy a maszkviselés bizonyítottan szinte 80 százalékban megakadályozza a vírus továbbadását.

Emlékeztetett arra, hogy a járvány kezdetén az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a betegek számára javasolta a maszk viselését. Mostanra viszont olyan mértékben elterjedt a vírus, hogy már nem tudni biztosan, ki beteg, sokan tünetmentesek. Ezért most mindenkit fertőzőnek tekintenek - közölte Müller Cecília, hozzátéve: ezért bővítették a kötelező maszkviselési szabályokat. A tisztifőorvos szerint ahhoz, hogy az életünket élni tudjuk, muszáj bevezetni, betartani és betartatni ezeket a szigorításokat. A rendőrség sokkal szigorúbban kérheti számon a szabályokat, és - ha másképp nem megy - büntetni is kell.

Csak evés, ivás közben nem kell maszkot viselni

Hétfőtől a részletes szabályok szerint a szórakozóhelyeken, zenés, táncos rendezvény helyszínén, bármilyen olyan helységben, ahol nem történik étel- vagy italkiszolgálás, sportrendezvényeken és azok vendéglátó részein, valamint a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során a felszolgálók, illetve a vendégek

kötelesek orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Az is szerepel a szabályok között, hogy az olyan üzletben, amelyben kiegészítő tevékenységként vendéglátó tevékenységet is folytatnak, az ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.

A maszkviselés - ahogy eddig is - továbbra is kötelező:

- a tömegközlekedési eszközökön,

- mozikban, színházakban, múzeumokban, könyvtárakban,

- az egészségügyi és szociális intézményekben, közszolgálati és postai ügyfélszolgálatokon,

- sport- és szabadtéri rendezvényeken.

A maszkviselés módjára is részletesebb szabályok vonatkoznak majd. Ezek szerint a vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy köteles maszkot viselni az alábbi esetekben is:

- a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy

- ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt nem köteles a maszkot viselni.

Azt a személyt, aki a maszkot a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének alkalmazottja felszólítására sem viseli a meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet elhagyja.

Változó szankciók

A szankciók megfogalmazása is változott. Ha a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján a maszkhasználati kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, akkor

- figyelmeztetést alkalmaz,

- 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy

- az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A kereskedelmi hatóság az alábbi büntető szabályokat hozhatja:

- a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetést alkalmaz,

- a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki,

- a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja,

- a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

EZ KOMOLY VISSZATARTÓ ERŐ LEHET, AMIKOR VALAKIBEN FELMERÜL, HOGY NEM HASZNÁL MASZKOT, ÉS ERRE UTALHATOTT ORBÁN VIKTOR IS, AMIKOR AZT MONDTA: JÖN AZ ÚJ VILÁG HÉTFŐTŐL .

A rendelet kiegészül azzal a szabállyal is, hogy a rendőrséget kereskedelmi hatóságként jelölik ki, lefolytathat ellenőrzéseket, és alkalmazhatja a fenti jogkövetkezményeket is.

Kocsis Máté: Most sem segítettek a baloldali pártok

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy több ponton szigorítottak, így aki például megszegi a karanténszabályokat, akár 150 ezer forintos bírságra is számíthat. Mint fogalmazott, akik alábecsülik a járványt, azoknak is meg kell érteniük, hogy nemcsak saját egészségükkel játszanak, hanem másokéval is, ezért kell keményebben szankcionálni, ha valaki nem tartja be a szabályokat.

A BALOLDALI PÁRTOK MOST SEM SEGÍTETTEK, AHOGY AZ ELSŐ HULLÁMBAN SEM .

Akkor nem támogatták a rendkívüli jogrend meghosszabbítását, nem szavazták meg a koronavírus-törvényt, és még külföldön is próbálták lejáratni Magyarországot. Most továbbra is gáncsolják a járvány elleni védekezést. Az új intézkedéseket sem szavazták meg, sőt, csökkentették volna a bírság összegét, ezzel növelve a kockázatot.

Összevissza beszélnek, támadják az egészségügyet, továbbra is a kamuvideós Korózsra bízzák a járványüggyel foglalkozó parlamenti bizottság vezetését, és olyan abszurd javaslatokat tettek le, amelyek szerint például ki kellene tiltani a nyugdíjasokat a buszokról és villamosokról – írta Kocsis Máté.

Nincs sok szabály, de azokat komolyan kell venni, mert a védekezés közös felelősség. Ezért is büntetik hétfőtől azokat, akik az előírások ellenére nem hordják a maszkot. A hatóságoktól pedig azt kérik, hogy minden olyan helyet, ahol nem tartják be a védekezés szabályait, zárassanak is be!