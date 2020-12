Karácsonyi vásárlás: őrület szélén a magyarok, sokan könyörögnek a meghosszabbított nyitva tartásért

A dolgozók nagy része retteg az ünnepi bevásárlástól, ugyanis munka mellett esélyük sincs arra, hogy az este hét órás zárásra a boltokba érjenek. Többen már petíciót fontolgatnak, amiben arra kérnék a kormányt: hosszabbítsák meg pár napra a boltok nyitva tartását – persze csak akkor, ha ezt a vírushelyzet lehetővé teszi.

A karácsonyi bevásárlás hajrája egy átlagos évben is megterhelő feladat, nemhogy most, a vírushelyzet kellős közepén. A megrövidített nyitva tartással ugyanis sokak élelmiszervásárlási szokása megváltozott, hiszen mindenkinek alkalmazkodnia kellett a megrövidített vásárlási időhöz.

Többen azonban valósággal a kiborulás szélén állnak, ugyanis sok dolgozó most szinte esélytelennek látja, hogy időben bevásároljon az ünnepekre a rövidebb nyitva tartási idő mellett: szabadságot a legtöbben nem tudnak kivenni, a munkaidejük miatt pedig este hét előtt esélyük sincs arra, hogy odaérjenek az üzletekbe.







A Borsnak többen arról számoltak be: sajnos nem jut idejük a karácsony előtti hajrában a bevásárlásra © Getty Images

– A cég, ahol dolgozok, ilyenkor a legaktívabb, az idei decemberre pedig rengeteg megbízást kaptunk. Általában reggel fél hatkor indulok dolgozni, és hét óra előtt csak vágyálom, hogy odaérjek a boltokba – mesélte a Borsnak Előd, egy elektronikai cég egyik alkalmazottja, aki szerint sokaknak segítene, ha pár órával kitolnák a nyitva tartást karácsony előtt – ugyanakkor azt is fontosnak tartja, hogy ezzel ne veszélyeztessék senki egészségét.

– Ha már pár napra meghosszabbítanák az időkorlátot, mondjuk este tízig, annak nagyon örülnék. Természetesen minden szabályt betartanánk továbbra is, az nekük is rendkívül fontos – szögezte le a férfi.

Így érez a kutyakozmetikusként dolgozó Csilla is:

– Mindenki most hozza a kedvencét. Most zárásig munkám van, szinte minden nap, a pénzre pedig égető szükségem van, így nem mondhatok le kuncsaftot. Már azon is gondolkoztunk az ismerősökkel, hogy petíciót írunk, hogy pár napig legalább tartsanak tovább nyitva a boltok, különben nem tudok ételt vásárolni karácsonyra – magyarázta az asszony.

Hogy ússzuk meg az ünnepek előtti káoszt?

