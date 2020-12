Káprázatos fotókat osztott meg Szentkirályi Alexandra

A kormányszóvivő közösségi oldalára kerültek fel a képek.

Adventi fényekbe öltöztek az utcák, terek szerte az országban - írta Facebookon Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, aki meg is osztott pár budapesti képet a közösségi oldalán..

Szinte minden város, kisebb és nagyobb település felállította saját karácsonyfáját, ahogyan a Kossuth téren is díszeleg az ország fája. Ebben a szokatlan adventi időszakban most elmaradnak a megszokott dolgok: az adventi vásárok, koncertek, közös ünnepségek. A karácsonyi fények azonban idén is velünk vannak és talán még többet is üzennek: hogy a sötétséget biztosan felváltja a fény.

- írta a kormányszóvivő.

Szentkirályi Alexandra hozzátette, örömmel látna kommentben fotókat, melyik település, hogyan díszítette fel utcáit, tereit. Végül áldott adventi várakozást kívánt mindenkinek!