Jóképű és szuperszexi ez a srác, de öt éve csak a hasán keresztül képes üríteni a bélsarát - 18+ Videó

Mindössze 21 éves volt Mesha Moinirad, amikor egyetemistaként, edzőnek és dietetikusnak tanulva úgy hitte, övé az egész világ. Arról álmodott, hogy ha elvégzi a sulit, a legnagyobb sportolókkal fog dolgozni, de egy majdnem végzetes betegség közbeszólt. 2013 májusának egy reggelén szörnyű hasi fájdalmak kezdték kínozni, 24 óra alatt a kétszeresére duzzadt a hasa és méregzöld epét hányt. Gasztroenteritist, vagyis gyomor-bélrendszeri gyulladást diagnosztizáltak nála az orvosok. Felnőtt korban a betegséget fertőzött élelmiszer vagy víz által a szervezetbe kerülő baktériumok vagy paraziták okozhatják.

A srác azonnal kórházba került, három nap alatt több, mint hat kilót fogyott és olyan gyenge volt, hogy az édesapjának kellett ápolnia. A vakbele is begyulladt, így megműtötték. Egy 23 centis vágást ejtettek a hasán, ezen keresztül pucolták ki a hasát és három hétig mesterséges kómában tartották a doktorok, akik csak 20 százalék esélyt láttak arra, hogy egyáltalán felébred. Az első csoda azonban ekkor megtörtént: az orvosok szerint a korábbi egészséges életmódja lehetett az, ami miatt egyáltalán túlélte a kómát.

De a megpróbáltatásoknak ekkor még közel sem volt vége.

- Sokkot kaptam, amikor felébredtem és megláttam a korábbi 73 kilós, izmos fiú helyett egy 38 kilós csontváz nézett vissza rám a tükörből. Az első pár nap horror volt: a gyógyszerektől egyfolytában aludtam, gyenge voltam, de a hasamon lévő pokol kapujával megbékéltem valahogy. A legrémesebb pedig az volt, amikor egy nap az egyik nővér rám nézett és azt mondta: “Ahh, nem úgy néz ki, hogy valaha lesz még olyan hasizma, mint Peter Andrénak” - írja honlapján Moinirad.

A srác öt nap után fel tudott kelni, de az olyan fárasztó volt a számára, mintha lefutotta volna a maratont. Moinirad azonban nem adta fel, győzni akart, így az előre becsült hat hónap helyett végül 4 hét alatt hagyta el a kórházat. Nyolc hónap alatt visszaszerezte az eredeti testsúlyát, visszatért az edzőterembe és a normális élethez is, amikor ismét valami váratlan történt.

Az egyik reggel erősen duzzadt és csalánkiütéses lábbal ébredt, a tünetei fertőzésre utaltak. Úgy hitte, a korábbi műtét során kapott vérátömlesztés lehet a felelős, ám az újabb, hetekig tartó vizsgálatok azt mutatták, akut fekélyes vastagbélgyulladás áll a háttérben. 22 éves volt ekkor Moinirad, akinek orvosai ekkor vetették fel először a

sztómazsák lehetőségét, vagyis azt, hogy újra megnyitják a hasfalát, hogy ezúttal ott vezessék ki a székletét egy cserélhető zsákba.

A srác először hallani sem akart erről a lehetőségről, így a következő négy kemény éve azzal telt, hogy a létező összes gyógyszert kipróbálta, köztük szteroidokat is, hogy hátha javul az állapota.

Az életem teljesen megváltozott. Egy napra sem tudtam előre tervezni az életem, ugyanis mindig közel kellett lennem a WC-hez. Volt, hogy egy nap 30-40-szer is el kellett mennem. Elkeserítő volt, hogy nem én irányítottam az életemet - magyarázza a srác, aki 26 éves volt, amikor rájött, ez így nem mehet tovább.

Ismét kés alá feküdt, hogy ezúttal teljes kolektómiát végezzenek el rajta, ez pedig azt jelenti, hogy a vastagbele egészét eltávolították az orvosok és kialakították a sztómát, aminek segítségével a széklete a hasfalán keresztül ürülhetett. Míg megtanult vele rendesen bánni, voltak balesetek, például, mikor az éjszaka közepén arra ébredt, hogy kiszakadt a sztómazsák, őt pedig elöntötte a széklet. Moinirad érthetően teljesen összetört ezúttal már nem csak fizikailag, hanem lelkileg is.

Végül megbékéltem a sztómazsákommal, hiszen más esélyem úgysem volt. Megpróbáltam a legtöbbet kihozni az új életemből. Visszamentem az edzőterembe és rájöttem, segítenem kell másoknak is, akik hasonló cipőben járnak - folytatja bemutatkozásában Mesha Moinirad, aki ma már tényleg edzőként dolgozik, de a fizikai-erőnléti tanácsokon túl pszichikai támogatást is nyújt a hozzá hasonló betegeknek.

- A családom és a barátaim végig mellettem voltak, akiknek most is nagyon hálás vagyok ezért. De tény, hogy a mentális állapotomon nem sokat tudtak segíteni, hiszen nem érthették meg pontosan, hogy min is megyek keresztül. Jó, ha valaki olyan segít, aki pontosan tudja, miről van szó, és én így segítek a hasonló betegeknek - mondja Moinirad, aki egyrészt azzal is segít, hogy közösségi felületein minden nap bemutatja, hogyan is cseréli ő a sztómazsákját.

Az elmúlt két évben, amikor már őszintén elfogadtam az állapotomat, az oldalamon lévő sztómazsákot és a betegségemet, a mentális állapotom is rendbejött. Azóta lefutottam egy félmaratont, lebicikliztem 160 kilométert és ezer olyan dolgot megtettem, amiről sokan úgy gondolják, sztómazsákkal képtelenség.

Moinirad ma TikTok-ján 428, Instagramján 42 ezer embernek mutatja meg nap mint nap, hogy milyen is az élet sztómazsákkal.

