Itt a hidegfront - Fájhatnak az ízületek a rossz időben

Csütörtökön kettős front, pénteken melegfront vonult át az ország felett, szombaton hidegfronttal kell számolnunk, és bár vasárnap már frontmentes napunk lesz, hétfőn ismét kettős frontra számítsunk.

– A napok óta tartó folyamatos frontterhelés megviseli az arra érzékenyek szervezetét – mondta a Borsnak Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika vezetője.









– Bár a vasárnap frontmentes lesz, a korábbi változásoknak erre a napra is megmaradnak a hatásai. Ez persze egyéni érzékenység kérdése, de

jellemzően figyelmetlenebbek lesznek az emberek, többeknél jelentkezik fejfájás, vérnyomás-ingadozás,

megnő a reflex idő, ráadásul korábban is sötétedik. Ez utóbbi két dolog a közlekedésben okozhat nagyobb gondot, főleg azoknál, akik ritkábban ülnek autóba, de most a halottak napján ezt a lehetőséget választják. Jellemző lehet az ízületi fájdalmak jelentkezése és a görcsös panaszok megszaporodása, valamint megnő az infarktusok és a sztrókok száma is. És mit tehetünk? Például, hogy

ne terheljük túl a gyomrunkat nehéz ételekkel.

Fontos, hogy a hűvösebb idő miatt fordítsunk nagyobb gondot az öltözködésre, és mivel ez már fényszegényebb idő, kezdjünk el gondoskodni a D-vitamin-pótlásról is.